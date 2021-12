Fantasy Playoff Chaos, MVP Run de Taylor + Fake NBA Trades

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par le cousin Sal pour discuter des Saints excluant Tom Brady et les Buccaneers, les Lions remportant leur deuxième victoire de la saison contre les Cardinals, Patriots-Colts, Jets-Dolphins, Falcons-49ers, Ravens-Packers , un premier aperçu de l’image des séries éliminatoires, et plus encore (1:44). Ensuite, ils devinent les lignes de la semaine 16 de la NFL (40:57), avant une autre édition de Parent Corner (1:07:28). Enfin, Bill est rejoint par Kevin O’Connor de The Ringer pour discuter de l’augmentation de la NBA dans les cas de COVID, les joueurs de remplacement et NBA Trades After Dark (1:14:55).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Cousin Sal et Kevin O’Connor

Producteur : Kyle Crichton

