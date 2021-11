Fantasy Premier League 2021/22 : Aperçu de la Gameweek 12

La semaine de match 12 de Fantasy Premier League 2021/22 débutera le samedi 20 novembre après une pause pour le football international. Comme d’habitude, il y aura des problèmes de forme physique et d’autres problèmes pour certains joueurs à leur retour en Angleterre du monde entier. Lisez la suite pour en savoir plus sur la semaine de jeu 12.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 12 choix

Astuces rapides

Contrairement à la dernière trêve internationale, les joueurs sud-américains reviennent beaucoup plus tôt cette fois, il ne devrait donc pas y avoir beaucoup d’inquiétudes à leur sujet. Cependant, Cristian Romero s’est blessé et manquera probablement le match de cette semaine. Surveillez les autres mises à jour sur les blessures lors des conférences de presse d’avant-match.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 12: Matchs à cibler

Tottenham Hotspur contre Leeds United

Tottenham Hotspur a connu un début chancelant sous Antonio Conte avec un match nul et vierge à Everton la dernière fois. Ils ont un match à domicile idéal contre Leeds United en difficulté cette semaine. Harry Kane a eu quelques matchs productifs pour l’Angleterre alors qu’il a marqué sept buts étonnants lors de ces matchs. Bien sûr, pensez à l’opposition, mais cela devrait quand même lui donner confiance alors qu’il cherche à recommencer à marquer des buts en Premier League.

Son Heung-min a également marqué contre l’Irak et les managers de la FPL espèrent également de meilleures choses de sa part. Sergio Reguilón et Emerson Royal ont beaucoup avancé contre Everton. En fait, Reguilón a perdu une grande chance de marquer. Donc, ces deux-là devraient attirer les managers de FPL car les Spurs ont des appareils confortables à venir. D’un autre côté, Leeds United a de nombreux joueurs absents en ce moment et espère en avoir un ou deux de retour cette semaine.

Manchester City contre Everton

Les champions de Manchester City affrontent Everton dans un match qu’ils devraient gagner facilement. Everton est sans victoire depuis cinq ans, ayant encaissé neuf buts lors de ces matches. Pensez à Phil Foden, Bernardo Silva, João Cancelo et Gabriel Jesus. City a un brillant bilan contre les caramels avec six victoires sur les six derniers contre eux. Andros Townsend a marqué un but mémorable pour Crystal Palace à l’Etihad il y a quelques années, cependant.

Watford contre Manchester United

Malgré la mauvaise forme de Manchester United ces derniers temps, Cristiano Ronaldo reste une menace majeure devant le but. Il devrait avoir beaucoup d’occasions contre Watford et est également une option de capitaine. Cependant, réfléchissez-y à deux fois avant d’amener quelqu’un des Red Devils alors qu’ils affronteront Chelsea et Arsenal après cette semaine.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 12: Points à considérer

Trois nouveaux managers feront leurs débuts en pirogue pour leurs nouveaux clubs cette semaine. Steven Gerrard, Eddie Howe et Dean Smith espèrent que le nouveau rebond du manager sera pleinement effectif.

Newcastle United a vraiment besoin des trois points, mais Brentford a les joueurs pour leur faire mal malgré leur mauvaise forme. Il sera intéressant de voir comment Eddie Howe s’alignera lors de son premier match en tant que responsable. D’un autre côté, les Bees ont perdu quatre matchs de suite, mais ils viseront ce match pour briser cette séquence.

Liverpool a quelques joueurs ayant des problèmes de forme physique avant le grand match contre Arsenal ce samedi. Roberto Firmino est définitivement absent et Andrew Robertson, Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita et Joe Gomez suscitent des inquiétudes. Les Gunners sont invaincus lors de leurs huit derniers matchs, mais Liverpool devrait gagner ici.

Tous les autres matchs de cette semaine semblent difficiles à appeler.

Options de capitainerie

Mohamed Salah reste une excellente option pour le brassard malgré un match difficile. Cristiano Ronaldo, Harry Kane et Phil Foden sont également des options décentes.

Photo principale

