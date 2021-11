Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 11 Aperçu

La semaine de jeu 11 de Fantasy Premier League 2021/22 a une date limite de vendredi. Le retour d’Antonio Conte en Premier League a retenu l’attention de tous cette semaine. Comment Tottenham Hotspur se comportera-t-il lors de son premier match contre Everton en difficulté? Lisez la suite pour en savoir plus sur ce match et d’autres choses importantes à considérer à propos de la semaine de jeu 11.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 11 Choix

Astuces rapides

Comme toujours, après les matchs européens en milieu de semaine, il pourrait y avoir des blessures ou d’autres facteurs avant les matchs de Premier League de ce week-end. Cependant, avec une date limite du vendredi, il sera très difficile d’avoir des nouvelles de la plupart des équipes. Par conséquent, avoir une ou deux options de jeu sur le banc serait idéal. D’un autre côté, certains managers de la FPL ont du mal à décider qui mettre sur le banc car ils avaient Tino Livramento, Raphinha et Emile Smith Rowe sur le banc la semaine dernière.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 11: Matchs à cibler

Everton contre Tottenham Hotspur

Everton et Tottenham Hotspur sont tous deux dans une forme terrible, mais le nouveau rebond du manager pourrait faire des merveilles pour le nord de Londres. Après trois défaites au trot, Everton abordera ce match très peu confiant. Antonio Conte est l’un des meilleurs entraîneurs-chefs du moment et sa nomination pourrait déclencher l’action des joueurs de Tottenham. Sa préférence pour jouer avec des ailiers et trois à l’arrière pourrait permettre à Sergio Reguilón et Emerson Royal de profiter. Harry Kane a été médiocre cette saison, mais il a un excellent bilan contre les Toffees avec 12 buts en 13 matches. Son Heung-min, comme toujours, reste une bonne option. En outre, Tottenham a également une belle série de matches à venir, alors considérez très attentivement leurs choix.

Chelsea contre Burnley

Reece James et Ben Chilwell étaient tous deux reposés lors de leur match de Ligue des Champions en milieu de semaine et devraient commencer cette semaine. Les propriétaires de FPL de James ont obtenu un beau retour la semaine dernière et s’attendront à la même chose cette semaine aussi. D’un autre côté, Burnley a remporté sa première victoire de la saison la semaine dernière et fera de son mieux pour rendre les choses inconfortables pour Chelsea. L’équipe de l’ouest de Londres a remporté les quatre derniers affrontements entre les deux équipes. Des doutes subsistent quant à la disponibilité de Mason Mount. Kai Havertz devrait continuer à débuter en l’absence de Romelu Lukaku et Timo Werner.

Arsenal contre Watford

Depuis qu’il a perdu trois matchs de suite en début de saison, les performances et les résultats d’Arsenal se sont considérablement améliorés. Les Gunners ont remporté cinq matchs et tiré les deux autres matchs depuis ce début désastreux. Ils ont été très impressionnants la semaine dernière en battant Leicester City à l’extérieur. Ils ont un très bon match cette semaine contre Watford, alors attendez-vous à de bons points FPL de leurs actifs. Bukayo Saka et Smith Rowe sont d’excellentes options à bas prix tandis que Pierre-Emerick Aubameyang offre une excellente option différentielle. On peut soutenir que le meilleur rapport qualité-prix se trouve dans la défense, car Aaron Ramsdale, Ben White et Takehiro Tomiyasu sont tous disponibles à des prix attractifs.



Leeds United contre Leicester City

Leicester City a battu Leeds United lors de ce match la saison dernière. Les hommes de Marcelo Bielsa ont connu des difficultés cette saison et ont encaissé 17 buts en dix matchs jusqu’à présent. Pour de nombreux managers de la FPL, il y a la tentation de vendre Jamie Vardy pour Harry Kane cette semaine, mais il pourrait très bien faire dans ce match.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 11: Points à considérer

Malgré la perte de trois matchs consécutifs, les joueurs devraient si possible conserver les actifs de Brentford car ils affronteront Norwich City cette semaine, suivis de Newcastle United et Everton.

Manchester United a trois matches difficiles sur les quatre suivants, vous pourriez vendre certains de ses joueurs. Cependant, ils ont des options de qualité et Cristiano Ronaldo est en excellente forme pour marquer des buts.

West Ham United est en superbe forme mais ses prochains matchs sont plutôt difficiles. Vont-ils lutter dans ces jeux ? Liverpool de haut vol visite le London Stadium ce dimanche et Mohamed Salah a un brillant bilan contre les Hammers avec neuf buts en huit matches.

Brighton et Hove Albion ont impressionné tout le monde cette saison et affrontent Newcastle United en difficulté cette semaine. Les Magpies sont toujours sans manager après qu’Unai Emery ait rejeté leur offre. Robert Sánchez s’attendra à ajouter à ses quatre feuilles blanches et avec Dan Burn blessé, Shane Duffy devrait garder sa place.

Options de capitainerie

Mohamed Salah reste l’option la plus sûre malgré un match difficile. Pour les plus courageux, Jamie Vardy, Harry Kane, Son Heung-min et Pierre-Emerick Aubameyang présentent des options différentielles.

Photo principale

Intégrer à partir de .