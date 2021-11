La semaine de match 14 de Fantasy Premier League 2021/22 débute mardi soir alors que la Premier League entre dans sa période la plus chargée. Ce revirement rapide pourrait surprendre certains gestionnaires de FPL. Cet aperçu essaie de vous aider. Alors, lisez la suite pour en savoir plus sur la semaine de jeu 14.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 14 Choix

Astuces rapides

Les prochaines semaines vont être mouvementées pour les managers de FPL, il vaut donc mieux anticiper. Les managers astucieux de la FPL ont toujours deux ou trois remplaçants sur le banc et ils ont été récompensés pour cette planification d’urgence lorsque le match Burnley-Spurs a été reporté en raison de fortes chutes de neige. Ces occasions anormales sont rares, mais au cours des prochaines semaines, de nombreux joueurs se reposeront de temps en temps. C’est donc le bon moment pour mettre en place votre équipe pour cette période chargée.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 14: Matchs à cibler

Everton contre Liverpool

Everton a tiré les quatre derniers derbys du Merseyside à Goodison Park. Cependant, les choses semblent plutôt sombres pour les Toffees cette fois-ci. Ils sont dans une forme épouvantable sans victoire en sept et il manque encore de nombreux joueurs en raison de blessures. Le retour de Richarlison et Abdoulaye Doucouré aidera, mais une victoire confortable à Liverpool est le résultat le plus probable. En fait, ils pourraient se déchaîner et rendre les choses vraiment embarrassantes pour l’ancien manager, Rafa Benitez. Les fans sont déjà en colère et Liverpool sera ravi de rendre les choses encore pires pour eux avec une victoire écrasante. Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota et Sadio Mané sont tous d’excellentes options.

Watford contre Chelsea

L’avance de Chelsea au sommet a été réduite de quelques points au dernier tour, Manchester City n’étant plus qu’à un point derrière eux. Les Blues voudront retrouver le chemin de la victoire dans ce match. La défense de Watford avait l’air très fragile contre Leicester City et avec Romelu Lukaku et Timo Werner disponibles, Chelsea s’imaginera en marquer quelques-uns ici. Thomas Tuchel était déçu de la finition de ses attaquants car ils ne pouvaient pas marquer plus de buts sur leurs 24 tirs. En fait, ils avaient besoin d’un penalty pour égaliser contre Manchester United. Chelsea aura un match difficile à l’extérieur à West Ham United après cela, alors Tuchel pourrait-il laisser quelques joueurs pour celui-ci? Reece James et Marcos Alonso sont ceux à avoir dans votre équipe FPL tandis que Lukaku pourrait commencer dans celle-ci.

Southampton contre Leicester City

Il est impossible d’oublier le match 9-0 en parlant de cette rencontre particulière. Jamie Vardy a marqué un tour du chapeau dans ce match avec James Maddison qui a également marqué. Cependant, Vardy n’a plus marqué contre les Saints depuis lors. Cette saison, Southampton est en difficulté et a perdu les deux derniers matchs. Les Foxes ont remporté une victoire pour le moral contre Watford dimanche avec Vardy de retour sur la feuille de pointage avec un doublé. James Maddison avait l’air dans une forme sublime avec un but et une passe décisive. Dans l’ensemble, les fans de Leicester espèrent les trois points ici.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 14: Points à considérer

Tottenham Hotspur a des matchs consécutifs à domicile contre Brentford et Norwich City à venir. D’ailleurs, leurs joueurs devraient être frais après le report du match de Burnley. Par conséquent, pensez à Harry Kane, Son Heung-min et Sergio Reguilón. Cependant, Brentford n’est pas une équipe confortable contre laquelle jouer.

Newcastle United a grand besoin d’une victoire. Leurs deux prochains matchs à domicile sont contre leurs compatriotes Norwich City et Burnley. Idéalement, ils devraient gagner ces deux matchs et se rapprocher de la sécurité. Cependant, Matt Ritchie et Jamaal Lascelles sont suspendus pour ce match crucial. D’un autre côté, Norwich est en forme avec sept points lors des trois derniers matches. En fait, ils pourraient voir ce match comme une chance d’attraper Leeds United. Quoi qu’il arrive, ce sera un jeu très intéressant pour lancer cette semaine de jeu, c’est sûr.

En difficulté, Leeds United espère gagner à domicile, mais ce ne sera pas facile contre un Crystal Palace en forme qui peut se vanter d’une victoire à l’extérieur contre le puissant Manchester City. Conor Gallagher, Wilfried Zaha et Cristian Benteke devraient être pris en compte, en particulier avec une série de matches décente à venir pour les Eagles. En revanche, les fans de Leeds espèrent que leurs stars blessées Patrick Bamford et Luke Ayling reviendront dès que possible après une longue mise à pied pour les deux.

Options de capitainerie

Les joueurs de Liverpool sont les meilleures options cette semaine avec Mohamed Salah un choix sûr comme d’habitude. Vous pourriez également prendre un botté de dégagement sur un joueur de Chelsea, mais avec le match de West Ham à l’horizon, ce sera une décision risquée.

