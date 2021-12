Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 15 Aperçu

La semaine de jeu 15 de Fantasy Premier League 2021/22 commence le samedi 4 décembre alors que la pléthore d’action en Premier League se poursuit. Les matchs en milieu de semaine ont produit de nombreux buts. Espérons que la ruée vers les buts continue. Lisez la suite pour en savoir plus sur la semaine de jeu à venir.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 15 choix

Astuces rapides

De nombreux titulaires réguliers (Christian Benteke) ont été mis sur le banc lors de la semaine de match 14, certains ne faisant même pas partie des équipes de la journée (Reece James, Ilkay Gündogan). Avec autant de matchs qui se déroulent ce mois-ci, il ne sera pas toujours possible d’avoir des nouvelles de l’équipe avant les délais FPL. Par conséquent, avoir deux ou trois démarreurs sur votre banc est essentiel. Consultez cet article pour en savoir plus sur la façon de planifier votre équipe FPL pour décembre.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 15: Matchs à cibler

Wolverhampton Wanderers contre Liverpool

Liverpool est dans une forme sublime et a marqué le plus de buts cette saison jusqu’à présent de loin. Leur défense n’est pas non plus mauvaise, ayant encaissé 12 buts jusqu’à présent. Fait intéressant, les Wolves ont également concédé le même nombre de buts mais ils n’en ont marqué que 12 eux-mêmes. Si la tendance se poursuit et que Liverpool essaie de faire exploser ses adversaires dans les 25 premières minutes, attendez-vous à un départ frénétique à Molineux. Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota et Sadio Mané sont tous d’excellentes options.

Watford contre Manchester City

Les champions en titre, Manchester City, souffrent quelque peu de blessures. Lors de certains des matchs récents, Pep Guardiola a nommé deux gardiens sur le banc juste pour compenser les chiffres. John Stones, Kyle Walker et Ilkay Gündogan n’étaient pas impliqués mercredi et leur statut de départ reste incertain. Kevin De Bruyne, Phil Foden et Jack Grealish devraient faire partie de l’équipe de la journée. Aymeric Laporte est de retour de suspension. City devrait en avoir assez pour gagner ce match, mais ce n’est peut-être pas facile. Bernardo Silva et João Cancelo sont probablement les meilleures options de ce jeu.

Tottenham Hotspur contre Norwich City

Les Spurs ont remporté une belle victoire à domicile contre Brentford jeudi soir et espèrent obtenir trois autres points dans ce match. Norwich se porte plutôt bien ces derniers temps et est invaincu depuis quatre ans. Harry Kane, Son Heung-min et Sergio Reguilón devraient bien faire. Considérez Emerson Royale ainsi qu’il a obtenu deux points bonus lors du dernier match.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 15: Points à considérer

Après une série de dix matches sans défaite, Arsenal est maintenant entré dans une période un peu rocailleuse avec deux défaites à l’extérieur contre deux grandes équipes. Ils se rendent maintenant à Everton en difficulté qui pourrait cibler ce match pour se remettre sur les rails. Les Gunners n’ont gagné qu’une seule fois lors des cinq dernières rencontres contre les Toffees. Attendez-vous donc à un match serré malgré la mauvaise forme récente d’Everton.

Le derby des Midlands entre Aston Villa et Leicester City a tous les atouts d’un jeu divertissant. Les Foxes n’ont pas bien fait défensivement cette saison, ayant encaissé 25 buts. Çaglar Söyüncü ne joue pas bien et Ollie Watkins pourrait en profiter. Jamie Vardy a joué tout le match contre Southampton. Pourra-t-il commencer ce jeu ? James Maddison a disputé quelques matchs décents et pourrait jouer un rôle clé.

Il sera intéressant de voir comment Cristiano Ronaldo se débrouille sous la direction du nouveau manager par intérim Ralf Rangnick lors de son premier match en charge.

Options de capitainerie

C’est entre Mohamed Salah et l’un des deux piliers des Spurs cette semaine. Cependant, il est assez difficile de ne pas capitaine Salah dans sa forme actuelle.

