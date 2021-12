Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 16 Aperçu

La semaine de match 16 de Fantasy Premier League 2021/22 débute vendredi soir avec des problèmes de Covid obligeant peut-être à reporter le match de Brighton & Hove Albion contre Tottenham Hotspur. Lisez la suite pour en savoir plus sur la semaine de jeu 16.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 16 Choix

Covid crée à nouveau des ravages

Nous pensions que les matchs reportés à cause du Covid étaient derrière nous mais ce n’est malheureusement pas le cas. Tottenham Hotspur a été contraint de reporter le match de Ligue Europa Conférence contre le Stade Rennais en raison de 13 personnes testées positives pour Covid. Leur match contre Brighton dimanche devrait également être reporté. D’un autre côté, Leicester City a également eu quelques-uns de ses joueurs et de son équipe de joueurs testés positifs. En fait, sept joueurs ne se sont pas rendus à Naples pour leur match de Ligue Europa. Pendant ce temps, Mateo Kovacic de Chelsea a également été testé positif pour Covid. Donc, les choses ne sont certainement pas idéales et les managers FPL doivent avoir autant d’options de départ que possible sur le banc.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 16: Matchs à cibler

Norwich City contre Manchester United

Ralph Rangnick a décidé de changer les 11 joueurs qui ont commencé le week-end pour le match de Ligue des champions contre les Young Boys. Par conséquent, supposez que ceux qui sont reposés commenceront à moins de blessures tardives. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Jadon Sancho sont tous de bonnes options tandis que Diogo Dalot et Alex Telles semblent être les arrières latéraux de départ. Les cinq prochains matches sont plutôt bons pour Manchester United. C’est donc le bon moment pour faire venir certains de leurs joueurs. Ronaldo est également un bon cri pour le brassard.

Liverpool contre Aston Villa

Steven Gerrard revient à Anfield avec son équipe d’Aston Villa remportant trois des quatre derniers matchs. Cependant, les points de chute de Liverpool ici semblent peu probables. Ils sont dans une forme sublime et devraient trouver le moyen d’obtenir les trois points. Ce n’est peut-être pas une grande victoire cependant.

Manchester City contre Wolverhampton Wanderers

Manchester City est également en grande forme et est en tête du classement en ce moment. Bernardo Silva et João Cancelo étaient au repos pour la défaite en milieu de semaine de la Ligue des champions et devraient commencer celui-ci. Bernardo Silva a été dans une forme magnifique ces derniers temps. Les loups sont solides à l’arrière mais une feuille blanche semble peu probable. Une fois de plus, un match serré est au rendez-vous.

Chelsea contre Leeds United

Chelsea ne devrait avoir aucun problème contre une équipe de Leeds United décimée par les blessures. Kalvin Phillips est un joueur clé pour l’équipe de Marcelo Bielsa et sans lui, les prochains mois seront très difficiles pour eux. Chelsea pourrait commencer avec Romelu Lukaku et Timo Werner à l’avant après avoir tous deux marqué contre le Zenit. Mason Mount est en bonne forme tandis que Marcos Alonso et Reece James sont également des options décentes.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 16: Points à considérer

Avec West Ham United ayant de beaux matches à venir, certains de leurs joueurs méritent d’être considérés. Michail Antonio est l’évident, mais il n’a pas produit les retours offensifs cette saison avec une seule passe décisive lors des six derniers matchs. Jarrod Bowen a inscrit deux buts et quatre passes décisives au cours de la même période et pourrait constituer une option de milieu de terrain décente.

Trois des quatre prochains matches d’Arsenal semblent bien sur le papier, mais regardez leur forme actuelle et demandez-vous s’ils peuvent remporter la victoire.

Dans l’ensemble, il faut garder les transferts gratuits en main et attendre les confirmations des reports de matchs.

Options de capitainerie

Comme d’habitude, Mohamed Salah reste une excellente option pour le capitaine, mais Cristiano Ronaldo est une alternative très décente cette semaine.

