Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 18 Aperçu

La semaine de match 18 de Fantasy Premier League 2021/22 commencera, espérons-le, ce samedi alors qu’Aston Villa affrontera Burnley. Cependant, avec plusieurs reports de haut vol déjà dus à la situation actuelle de Covid au Royaume-Uni, cela pourrait également échouer. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette semaine de jeu écourtée.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 18 Choix

Le Covid décime la Premier League

Cinq matches ont déjà été reportés des rencontres de ce week-end. En fait, c’était une bonne chose pour les fans itinérants que les annonces aient été faites quelques jours avant les matchs, contrairement aux occasions précédentes où aucune déclaration n’avait été faite même trois heures avant le coup d’envoi. Les cinq matchs prévus pourraient également être reportés s’il y avait une évasion de Covid dans l’une des équipes impliquées. Ainsi, les managers de FPL ne peuvent que croiser les doigts. Globalement, tout le monde aime voir la fin de cette pandémie qui ne semble pas probable à ce stade.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 18: Calendrier

Aston Villa contre Burnley

Burnley pourrait sortir de la zone de relégation avec une victoire, mais ce ne sera pas facile contre Aston Villa en forme, qui en a remporté quatre sur les six derniers. D’un autre côté, les Clarets n’ont perdu que deux de leurs dix derniers matchs en championnat mais ont fait match nul sept fois au cours de cette série. Ils ont également eu deux matchs reportés, donc leurs joueurs devraient être frais. Ollie Watkins, Ezri Konsa, Matthew Cash et Emiliano Martínez sont des options décentes de Villa tandis que Sean Dyche espère que l’attaquant clé Maxwel Cornet reviendra de blessure. Chris Wood, comme toujours, est un bon choix. Danny Ings espère également voir des actions contre son ancien club.

Leeds United contre Arsenal

Il manque au moins huit joueurs à Leeds United ce week-end. Dan James et Jamie Shackleton ont rejoint la table de traitement tandis que Junior Firpo est suspendu. Il semble assez difficile pour Marcelo Bielsa d’aligner une formation décente contre une équipe d’Arsenal qui a été très impressionnante lors de sa victoire 2-0 contre West Ham United. Cependant, les Gunners ont un mauvais bilan à l’extérieur et ont perdu lors de leurs deux derniers déplacements à l’extérieur.

Emile Smith Rowe devrait revenir dans le onze de départ aux dépens de Gabriel Martinelli. Les autres joueurs conserveront probablement leur place. Il existe de nombreux choix parmi lesquels Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, Ben White, Martin Ødegaard, Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney et Gabriel, toutes des options décentes. Peut-être pensez-vous aussi à Alexandre Lacazette ? De Leeds United, seule Raphinha semble valoir le coup à ce stade.

Wolverhampton Wanderers contre Chelsea

Cela ressemble à un match difficile pour Chelsea. Les loups ont le quatrième meilleur dossier défensif de la ligue. Les Blues ont perdu quelques points récemment et ont également eu du mal à battre Leeds United et Watford. Les loups pourraient marquer un point ici et ils ont même remporté ce match la saison dernière. Chelsea a quelques joueurs manquants avec Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner et Romelu Lukaku tous testés positifs pour Covid. Si les choses empirent, ce match pourrait également être reporté.

Newcastle United contre Manchester City

C’est le match à viser à coup sûr ce week-end. Manchester City a actuellement une équipe presque en pleine forme et est en tête du classement. De plus, ils sont sous une forme inquiétante et ont remporté les sept derniers matches consécutifs de Premier League. D’un autre côté, Newcastle United perd des buts à chaque match. Essayez de choisir trois joueurs de City. João Cancelo reviendra de suspension et est un incontournable. Bernardo Silva a été retiré à la mi-temps et pourrait être un risque. Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Jack Grealish et Ilkay Gündogan sont tous d’excellents choix, mais prédire qui commencera est la principale préoccupation. De Bruyne a un dossier décent contre Newcastle avec trois buts et cinq passes décisives en neuf matchs. Cependant, pourra-t-il commencer après avoir joué les 90 minutes complètes mardi soir?

Tottenham Hotspur contre Liverpool

Liverpool manquera à Fabinho, Virgil van Dijk et Curtis Jones qui ont tous été testés positifs pour Covid. Tottenham Hotspur a déjà dû reporter trois matchs de Premier League et pourrait encore manquer certains joueurs au virus. En termes de FPL, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold restent d’excellents choix. Cependant, il pourrait y avoir plus de joueurs testés positifs dans le camp de Liverpool.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 18: Free Hit Draft

Martinez, Ramsdale

Reece James, Ben White, Cancelo, Alexander-Arnold, Charlie Cresswell

Jacob Ramsey, Smith-Rowe, Salah, Jota, Sterling

Jésus, Watkins, Gelhardt

Options de capitainerie

Choisissez un joueur de City cette semaine avec le vice-capitaine d’Arsenal ou d’Aston Villa.

