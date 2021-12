Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 19 Aperçu

La semaine de jeu 19 de Fantasy Premier League 2021/22 commence le lendemain de Noël. Après seulement quatre matchs la semaine dernière, espérons une série complète de matches cette fois-ci. Les choses semblent prometteuses jusqu’à présent mais Covid peut rapidement empêcher les matchs. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette semaine de jeu et préparez votre équipe avant les festivités de Noël.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 19 Choix

Un jeton de coup gratuit supplémentaire

La grande nouvelle de cette semaine a été l’annonce que les managers de FPL ont désormais deux jetons Free Hit avec lesquels jouer plutôt que l’habituel. La deuxième puce sera disponible à partir de la gameweek 20. C’est une bonne initiative des développeurs de jeux. Avec autant de matchs reportés à cause de Covid et aussi de la neige, la plupart des managers de la FPL seront satisfaits de cette nouvelle.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 19: Matchs à cibler

Newcastle United contre Manchester United

La tendance de Newcastle United à continuer de divulguer des buts s’est poursuivie la semaine dernière alors qu’ils en ont expédié quatre autres à domicile à Manchester City. Une autre équipe de Manchester rend visite aux Magpies cette semaine et cela s’annonce encore une fois difficile pour les hommes d’Eddie Howe. Les Red Devils n’ont pas joué depuis un moment mais seront les grands favoris pour obtenir les trois points de ce match. Cristiano Ronaldo est celui qu’il faut avoir tant qu’il est disponible. Bruno Fernandes, David De Gea, Diogo Dalot, Alex Telles et Marcus Rashford sont également des choix décents. Manchester United aura également des semaines de match doubles bientôt car il devra reprogrammer ses matchs reportés. Il est donc logique de charger leurs joueurs. Les prochains matchs sont également corrects.

Liverpool contre Leeds United

La semaine dernière, Leeds United avait de nombreux joueurs absents et ils ont inscrit plusieurs buts. Les choses pourraient empirer pour eux alors qu’ils visitent Anfield le lendemain de Noël. Liverpool a perdu quelques points la semaine dernière et voudra réduire l’écart au sommet. Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mane et Trent Alexander-Arnold sont tous d’excellents choix. L’arrière latéral grec Kostas Tsimikas devrait remplacer Andrew Robertson, suspendu.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 19: Autres choses à considérer

Manchester City joue un football brillant chaque semaine. Ils n’avaient même pas l’air aussi bons la semaine dernière, mais ils ont gagné par quatre buts. Leicester City a déjà des problèmes défensifs et pourrait encore concéder pas mal de buts. Jack Grealish et Phil Foden reviendront-ils dans le giron ?

Tottenham Hotspur avait l’air bien lors de ses deux derniers matchs. Son Heung-min et Harry Kane sont de retour dans le compte en tant qu’options FPL. Cependant, Crystal Palace ne sera pas un adversaire facile pour les Spurs.

Les loups ont un bilan défensif sensationnel, alors envisagez de faire venir un de leurs défenseurs. José Sá serait également un excellent choix dans le but. Il est actuellement le gardien de but le plus élevé du match.

Regardez aussi Gabriel Martinelli et Bukayo Saka d’Arsenal. Cependant, ils ont des matchs plus difficiles à venir après cette semaine.

Options de capitainerie

Mohamed Salah est le choix évident cette semaine.

