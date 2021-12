Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 20 Aperçu

La semaine de match 20 de Fantasy Premier League 2021/22 commence ce mardi alors que la pléthore de football de Premier League se poursuit. Covid fait toujours des ravages dans les matchs et deux matchs ont déjà été reportés pour cette semaine de jeu à venir. Espérons que la suite des matchs aura lieu. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette semaine de jeu.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 20 choix

Un redressement rapide

La plupart des équipes devront jouer deux fois en 48-60 heures. Ainsi, la rotation des joueurs devient essentielle. Avec de nombreux joueurs manquants avec Covid également, les choses sont devenues très problématiques pour les managers. Comme toujours, le conseil est d’attendre que des nouvelles confirmées soient disponibles concernant les matchs et les nouvelles de l’équipe. Les matchs Arsenal contre Wolves et Aston Villa contre Leeds United ont déjà été reportés.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 20: Matchs à cibler

Manchester United contre Burnley

Les fans de Burnley espèrent désespérément que ce match ait lieu. Malheureusement, les rencontres impliquant les bordeaux ne cessent d’être reportées. En fait, ils ont joué pour la dernière fois lors de la semaine de match 16. Manchester United participera certainement à ce match en tant que grand favori. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, David De Gea, Diogo Dalot, Alex Telles et Marcus Rashford sont tous de bonnes options. Cependant, il faut attendre les nouvelles de l’équipe avant de sélectionner l’un d’entre eux pour s’assurer qu’ils sont disponibles.

Leicester City contre Liverpool

Un coup d’œil au classement de la Premier League montre que Leicester City a encaissé beaucoup de buts cette saison. Cependant, les choses se sont détériorées assez rapidement ces dernières semaines. Les renards ont perdu 15 buts lors de leurs cinq derniers matches de Premier League.

Inquiétant, Brendan Rodgers manquera de nombreux joueurs défensifs clés pour ce match. Ricardo Pereira, Çaglar Söyüncü, Jonny Evans, Patson Daka, Harvey Barnes, Danny Ward, Ryan Bertrand, James Justin et Wesley Fofana risquent tous de manquer ce match. Les choses semblent plutôt inquiétantes pour les hommes de Brendan Rodgers alors qu’ils affrontent un Liverpool bien reposé cette semaine de match. Mohamed Salah, Diogo Jota et Trent Alexander-Arnold sont d’excellents choix, comme toujours. On pourrait prendre un botté de dégagement sur Kostas Tsimikas, t00, qui remplacera probablement le suspendu Andrew Robertson.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 20: Autres choses à considérer

Manchester City est dans une forme sensationnelle et s’imaginera marquer quelques buts à Brentford. Ils en ont concédé trois contre Leicester le lendemain de Noël au grand dam de Pep Guardiola. Vous vous attendriez à une performance beaucoup plus solide cette fois-ci. Joao Cancelo est un gardien de saison et devrait bien faire. Les attaquants sont tous de bons choix, mais comme toujours, la menace de la Pep-roulette demeure. Phil Foden et Jack Grealish pourraient avoir une chance dans ce match.

Options de capitainerie

Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Diogo Jota sont tous des options décentes pour le brassard cette semaine.

