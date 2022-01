Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 21 Aperçu

La semaine de jeu 21 de Fantasy Premier League 2021/22 débute le jour du Nouvel An. Espérons que la plupart des matchs auront lieu ce week-end. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette semaine de jeu.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 21 Choix

Double Gameweek

Brentford, West Ham United et Everton devraient jouer deux fois cette semaine de match. Cependant, la Premier League a déjà reporté deux matchs cette semaine de match, alors qui sait ce qu’il adviendra des matches à 11-12 jours.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek 21: Équipes avec deux matchs

West Ham United

Les matchs sont plutôt bons pour les Hammers alors qu’ils affrontent Crystal Palace et Norwich City. Leurs deux adversaires ont lutté contre Covid et des blessures. Ainsi, les managers de FPL espèrent beaucoup de points des joueurs de West Ham. Michail Antonio et Jarrod Bowen sont probablement les deux meilleurs choix. D’autres options possibles sont Vladimir Coufal, Ben Johnson et Lukasz Fabianski.



Everton

Everton n’a pas bien fait cette saison, alors méfiez-vous avant de choisir beaucoup de ses joueurs. Leurs adversaires sont respectivement Brighton & Hove Albion et Leicester City. Dominic Calvert-Lewin, Demarai Gray, Abdoulaye Doucouré et Michael Keane sont des bottés de dégagement décents. Everton affrontera Norwich City lors de la semaine de jeu 22, alors pensez peut-être à cet aspect aussi.

Brentford

Les abeilles affrontent Aston Villa et Southampton cette semaine de jeu. Seul Ivan Toney mérite d’être pris en considération car ils n’ont pas si bien joué.

Autres choses à considérer

En termes de matchs simples, Tottenham Hotspur a un excellent match à Watford. Les Hornets lâchent des buts pour le plaisir et ont encaissé 15 buts lors des cinq derniers matches. Pensez à garder Harry Kane et Son Heung-min.

Avec un match difficile contre des Wolves solides sur le plan défensif, envisagez de vendre les actifs de Manchester United pour financer les doubles joueurs. Reece James est absent, donc faire venir un défenseur de West Ham pourrait être une bonne chose.

Newcastle United n’a pas de matchs cette semaine de match.

Options de capitainerie

Michail Antonio et Jarrod Bowen sont les meilleures options pour le brassard.

Photo principale

Intégrer à partir de .