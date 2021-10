Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Eight Preview

La huitième semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 entraîne un retour bienvenu du football de club après une nouvelle pause pour les matchs internationaux. Pendant ce temps, nous avons assisté à un changement de manager à Watford et à un changement de propriétaire à Newcastle United. Cependant, ces choses ne devraient pas beaucoup affecter les managers FPL pour cette semaine de jeu au moins.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Huit choix

Astuces rapides

Comme pour toute pause internationale, il faut attendre la fin des conférences de presse d’avant-match. Il y a une pléthore de questions à considérer ces jours-ci. En fait, les joueurs sud-américains ne peuvent revenir que quelques heures avant le début des matchs du week-end. Les clubs concernés font de leur mieux pour ramener ces joueurs au Royaume-Uni à temps pour ces matches, mais seul le temps dira s’ils peuvent commencer ou non.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Eight: Matchs à cibler

Manchester City contre Burnley

Manchester City a battu Burnley 5-0 lors de chacune des quatre dernières rencontres à l’Etihad Stadium. Une fois de plus, une autre lourde défaite se profile pour les Clarets. City a été assez superbe lors des derniers matchs et il devrait y avoir de gros points des joueurs qui commenceront ce match. Cependant, prédire la composition est toujours délicat.

Ferran Torres n’a pas joué du tout lors des trois derniers matches. Avec Gabriel Jesus peu susceptible de revenir, une place s’ouvre sur le côté. Guardiola pourrait-il retourner chez l’Espagnol? S’il le fait, alors Torres pourrait bien faire.

Phil Foden, Kevin De Bruyne et Jack Grealish sont tous d’excellents choix. Cependant, le meilleur choix est João Cancelo. Avec Benjamin Mendy indisponible, Cancelo est susceptible de commencer. Il a joué chaque minute de chaque match de championnat jusqu’à présent cette saison. Un gros coup est possible.

Watford contre Liverpool

Claudio Ranieri est le nouvel homme en charge de Watford. Les Hornets espèrent un nouveau rebond de manager, mais ils font face à un Liverpool en forme. Mohamed Salah devrait s’épanouir contre l’équipe pour laquelle il a fait ses débuts à Liverpool. Salah a un excellent bilan contre Watford avec huit buts en six matches contre eux, dont quatre buts en un match à Anfield. Donc, être capitaine de l’Egyptien est presque une évidence.

Sadio Mané a également une fiche décente contre les Hornets avec cinq buts et quatre passes en neuf matchs. D’un autre côté, Trent Alexander-Arnold reviendra probablement de blessure et lui aussi a un bon bilan avec trois passes décisives et un but contre Watford.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Eight: Focus sur les équipes

Chelsea a commencé sa série de rencontres favorable avec une victoire contre Southampton la semaine dernière. Ils affronteront ensuite Brentford, qui ne facilitera probablement pas les choses pour l’équipe de Thomas Tuchel. Les Bees ont été superbes contre Liverpool et West Ham United et ont certainement les joueurs pour blesser Chelsea. En effet, avec des doutes sur la disponibilité de Romelu Lukaku et d’Antonio Rudiger, Brentford pourrait même rêver de remporter une victoire choc dans ce derby londonien.

Brentford a des matches décents à venir après ce match, donc on pourrait envisager de faire venir des joueurs comme Bryan Mbeumo et Ivan Toney. Yoane Wissa fait également pression pour commencer après des performances impressionnantes sur le banc au cours des deux dernières semaines.

Depuis Chelsea, les managers de FPL doivent conserver les actifs qu’ils possèdent actuellement mais doivent faire très attention à ne faire venir personne. La conférence de presse d’avant-match devrait nous donner les dernières nouvelles de l’équipe. Il faut attendre cela avant de se prononcer sur les atouts de Chelsea.

D’Arsenal, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Martin Ødegaard sont des options décentes du milieu de terrain, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est une option d’attaquant relativement chère. De la défense, Ben White, Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney sont disponibles pour la sélection. Aaron Ramsdale a consolidé sa place de numéro un et est également une excellente option.

Southampton a également une série d’appareils à venir et propose de belles options à bas prix. Tino Livramento et Adam Armstrong sont les seuls à considérer cependant. James Ward-Prowse manquera les trois prochains matches après son carton rouge contre Chelsea.

Options de capitainerie

Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, João Cancelo

