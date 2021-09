Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Five Aperçu

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Five démarre ce vendredi avec une rencontre intrigante entre Newcastle United et Leeds United. Pendant ce temps, la semaine dernière a vu le retour de Cristiano Ronaldo en Premier League. Cela a été un début de saison divertissant et cette série de matches promet également la même chose. Découvrons ce qui nous attend cette semaine de jeu.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Cinq choix

Astuces rapides

Avoir au moins deux options décentes sur le banc a toujours été une bonne stratégie et cela a également été prouvé la semaine dernière avec Dominic Calvert-Lewin manquant à cause d’une blessure. Cependant, la tentation d’avoir à la fois Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku aux côtés de Mohamed Salah pourrait rendre difficile la garantie de cela. Il existe de nombreuses options défensives très bon marché qui devraient permettre d’avoir les trois joueurs premium. Tino Livramento, Shane Duffy et Brandon Williams se portent bien pour leur équipe. Moussa Sissoko et Emmanuel Dennis sont également des options décentes à bon marché.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Five: Matchs à cibler

Liverpool v Palais de cristal

Les Reds ont un bilan incroyable contre les Eagles avec huit victoires consécutives contre eux. En fait, Liverpool a marqué 24 buts lors de ces huit matchs. Mohamed Salah et Sadio Mané ont marqué beaucoup contre eux récemment. Trent Alexander-Arnold et Diogo Jota sont également de bons choix.

En fait, Alexander-Arnold et Salah sont des incontournables. Cependant, Palace a l’air beaucoup mieux cette saison et pourrait leur causer un ou deux problèmes. Liverpool devrait encore gagner, mais ce n’est peut-être pas une victoire catégorique.

Manchester City contre Southampton

Les champions de Manchester City ont rebondi très fortement après leur défaite au premier tour. Ils marquent librement et ont un excellent bilan contre les adversaires de cette semaine. Une grande victoire est définitivement sur les cartes ici. Cependant, avec autant d’options disponibles, choisir le bon joueur est en effet très difficile. Gabriel Jesus, Jack Grealish et João Cancelo semblent tous être de bons choix, mais il faut être courageux pour jouer à la roulette Guardiola.

Wolverhampton Wanderers contre Brentford

Les loups ont très bien performé jusqu’à présent cette saison, même s’ils n’ont que trois points à montrer. Brentford n’est pas une équipe facile à affronter mais semble avoir du mal à marquer. Ce match devrait être ciblé pour une feuille blanche pour l’équipe à domicile. Nelson Semedo et Fernando Marçal sont d’excellentes options.

Newcastle United contre Leeds United

Les deux équipes se retrouvent près du bas du tableau, bien que l’ambiance soit bien pire dans le cas de Newcastle United. Les fans ne sont pas contents depuis longtemps et le manque d’activité au mercato n’a pas arrangé les choses pour Steve Bruce.

Bien qu’il n’ait pas bien fait jusqu’à présent cette saison, Leeds United est probablement l’une des pires équipes à affronter à ce stade pour les pies. Si Leeds est dans son jeu, cela pourrait mal tourner pour Newcastle à domicile. De nombreux objectifs devraient être proposés et vous devriez essayer d’obtenir à la fois Raphinha et Patrick Bamford.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Five : Focus sur les équipes

En regardant les trois prochaines séries de matches pour toutes les équipes, les Wolves, Leeds United, Norwich City et Watford sautent vraiment aux yeux. Vous pourriez vraiment obtenir des joueurs bon marché de ces côtés pour les trois prochains tours. Norwich City n’a pas eu l’air bien jusqu’à présent, mais ils pourraient cibler ces matchs pour changer les choses. Ismaila Sarr de Watford est une excellente option pour cette course et une option bon marché. Les options Wolves et Leeds United ont été mentionnées ci-dessus.

Chelsea aura une brillante série de matches à partir de la septième semaine de match, mais leurs deux prochains semblent assez difficiles. Lukaku pourrait encore marquer dans ceux-ci, cependant.

Manchester United a connu une défaite décevante en Ligue des champions et espère rebondir contre West Ham United. Les marteaux pourraient être fatigués après leur match de Ligue Europa. Les diables rouges ont Aston Villa et Everton à venir ensuite. Ces matchs ne peuvent pas être qualifiés de faciles, mais on soupçonne que United pourrait tous les gagner.

Les champions de Manchester City ont deux des voyages à l’extérieur les plus difficiles possibles à venir après cette semaine. Malgré un match facile cette semaine, vous ne devriez probablement pas faire le plein de leurs joueurs.

Choix de capitaine

Mohamed Salah, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku

