Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Four Aperçu

La quatrième semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 débute ce samedi avec un derby londonien entre Crystal Palace et Tottenham Hotspur. La pause internationale étant enfin terminée, les managers de FPL peuvent enfin se remettre à réfléchir aux vrais problèmes de la vie. Cristiano Ronaldo débutera-t-il cette semaine ? Est-il indispensable ? Lisez la suite pour en savoir plus à ce sujet et d’autres choses liées à cette semaine de jeu.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Quatre choix

Astuces rapides

Cette pause pour le football international a été l’une des plus mouvementées de mémoire récente et toutes pour les manigances en dehors du terrain. La plupart des joueurs d’Amérique du Sud n’ont pas été libérés par les clubs de Premier League et certains d’entre eux pourraient ne pas être autorisés à jouer cette semaine. Les quatre Argentins d’Aston Villa et de Tottenham Hotspur manqueront à coup sûr cette semaine car ils sont partis en Croatie pour éviter la quarantaine à l’hôtel. Pendant ce temps, il y a des problèmes de blessures avec Romelu Lukaku. Le discours du monde du football, Cristiano Ronaldo a rejoint Manchester United il y a quelques jours et devrait commencer cette semaine. Il y a une pléthore de problèmes à régler cette semaine et il faut surveiller attentivement les conférences de presse d’avant-match.

Gardiens de but

De nombreux gestionnaires de FPL déploient leurs premières puces génériques cette semaine. Pour eux, Robert Sánchez, Daniel Bachmann, Jose Sa, Bernd Leno et Jordan Pickford sont des options à considérer. Aucun d’entre eux ne gardera une feuille blanche chaque semaine, mais devrait faire assez bien sur le long terme. Robert Sánchez devrait être un bon choix pour pas cher. Cependant, on pourrait également cibler les matchs les plus faciles à l’horizon pour Sa, Pickford et Leno, bien qu’ils coûtent un peu plus cher.

Défenseurs

Arsenal et les Wolves ont les meilleurs matches à venir. Cependant, ils n’ont pas encore marqué ou récolté de point cette saison. Il faut donc prendre un certain pari pour choisir des joueurs de ces deux côtés. Kieran Tierney et Ben White pourraient bien faire au cours des cinq prochaines semaines de match si les Gunners se ressaisissent. En revanche, Nelson Semedo et Romain Saiss sont ceux à considérer de Wolves. Saiss est une menace de but et n’a pas eu de chance de ne pas marquer contre Manchester United la dernière fois alors que Semedo avance beaucoup.

Les managers de FPL ayant besoin de chaque unité pour s’adapter à Ronaldo et Lukaku, on pourrait être tenté de vendre Trent Alexander-Arnold pour une option moins chère. Cela pourrait être une erreur de le faire, car il a déjà gagné 22 points FPL au cours des trois premières semaines de jeu et a des matchs décents à venir.

Luke Shaw pourrait profiter de l’arrivée de Ronaldo car il pourrait obtenir quelques passes décisives de plus cette saison. Cependant, les prochains matchs pour lui après cette semaine ne sont pas si grands.

Eric Dier, Shane Duffy, Conor Coady, Brandon Williams, Luke Ayling et Tino Livramento sont d’autres options bon marché à considérer dans un plan à moyen et long terme.

Milieu de terrain

De nombreux managers de FPL vendent Bruno Fernandes pour lever les fonds nécessaires à Ronaldo. Fernandes reste un bon choix mais sans pénalités et coups francs, il est difficile de justifier de dépenser autant pour lui.

Mohamed Salah est juste le roi du FPL et on ne peut pas s’en passer. Leeds United à l’extérieur est un match difficile, mais ils donnent des chances à l’opposition à chaque match. Ainsi, un but ou plus pourrait être là de Salah. Diogo Jota est une excellente option, surtout avec la blessure de Roberto Firmino.

Son Heung-min a fait un bon début de saison mais est légèrement blessé cette semaine.

Mason Mount est une option solide à un prix décent. Cependant, Chelsea a quelques matchs difficiles à venir après cette semaine de match, on peut donc choisir d’attendre un peu avant de le faire entrer.

Ferran Torres a prospéré en amont pour l’équipe de Pep Guardiola cette saison. Il pourrait être une excellente option s’il continue dans ce rôle.

Mason Greenwood devrait être frais et prêt à partir après ne pas avoir été appelé par l’Angleterre. Il est aussi en grande forme.

Demarai Gray est également en superbe forme et mérite d’être pris en considération.

Adama Traoré, Ismaila Sarr et Bukayo Saka sont également des options décentes à bon marché.

Grévistes

Cristiano Ronaldo est de retour en Premier League. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde, même à 36 ans. Le Portugais a marqué 29 buts en Serie A pour la Juventus la saison dernière et devrait en marquer pas mal à Old Trafford cette saison. Ronaldo devrait commencer pour Manchester United contre Newcastle United à domicile, ce qui est un excellent match pour lui pour marquer un but ou plus. Avec près de 18% dans le jeu qui lui doit déjà, il faut essayer de l’intégrer dans l’équipe.

Romelu Lukaku a un très beau match à domicile cette semaine contre Aston Villa, qui sera privé d’Emiliano Martinez dans le but. Cependant, ses problèmes de blessures inquiéteront ses propriétaires de FPL. Il est cependant difficile de faire entrer Ronaldo et lui dans la même équipe.

Michail Antonio est le joueur le plus marquant du jeu en ce moment et on ne peut pas se passer de lui.

Dominic Calvert-Lewin a fait un bon début de saison et a trois belles rencontres à venir. Il a également marqué contre Burnley la saison dernière, bien qu’Everton ait perdu ce match.

Il faudrait un homme courageux pour même envisager de choisir un joueur d’Arsenal ces jours-ci, sans parler de dépenser près de dix unités sur un, mais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait valoir un coup de pied de volée. Arsenal a battu Norwich City 4-0 lors de la dernière visite des Canaries aux Emirats, Aubameyang marquant un doublé.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Quatre choix de capitaine

Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah

