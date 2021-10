Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Nine Preview

La neuvième semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 a une date limite de vendredi soir alors qu’Arsenal affronte Aston Villa. Cependant, la grande nouvelle de cette semaine est venue de Stamford Bridge avec Romelu Lukaku et Timo Werner blessés lors de leur victoire en Ligue des champions contre Malmö. Si vous faites partie des 35,4% des managers FPL qui possèdent Lukaku, lisez la suite pour en savoir plus sur ses éventuels remplaçants.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Neuf choix

Astuces rapides

Avec des équipes impliquées en Europe en milieu de semaine, il y aura forcément une rotation des équipes. Essayez de vous renseigner sur les dernières nouvelles de l’équipe avant d’effectuer vos transferts. Cependant, la chose la plus importante à retenir est que la date limite est le vendredi. Ne manquez pas la date limite.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Nine: Matchs à cibler

Chelsea contre Norwich City

Malgré les blessures subies par ses leaders, Chelsea reste le grand favori face au bas du tableau Norwich City. Ben Chilwell commence régulièrement ces jours-ci et a même été retiré après 66 minutes en milieu de semaine, ce qui est de bon augure pour l’Anglais. Cependant, personne ne peut dire avec certitude si Marcos Alonso partira samedi ou non. Kai Havertz devrait commencer dès le départ sans aucune autre option à choisir. César Azpilicueta et Antonio Rüdiger semblent susceptibles de commencer, mais les autres options sont difficiles à suivre. Trevoh Chalobah pourrait recommencer comme il l’a fait lors de trois matchs à domicile contre une opposition plus faible cette saison à Aston Villa, Crystal Palace et Southampton.

Brighton & Hove Albion contre Manchester City

Malgré le classement de Brighton en championnat, une victoire de Manchester City dans ce match reste probable. Le récent record de City contre les Seagulls est assez étonnant avec huit victoires sur les neuf dernières rencontres. Cependant, la seule fois où ils n’ont pas gagné, c’était la saison dernière lorsqu’ils ont perdu à l’Amex. Le style de football de Brighton devrait convenir à City, car ils aiment jouer contre des équipes qui essaient de jouer au football de passe.

Gabriel Jesus est resté sur le banc contre le Club de Bruges et n’a pas joué la semaine dernière également en raison d’engagements internationaux. Le Brésilien devrait débuter ce week-end. Kevin De Bruyne et Phil Foden ont tous deux été retirés tôt et devraient également commencer ce samedi. Ilkay Gündogan est également de retour en lice. Jesus est un remplaçant décent pour Lukaku car il a été en bonne forme en jouant à droite avec deux buts et quatre passes décisives. Cependant, il pourrait être mis au banc de temps en temps.

Arsenal contre Aston Villa

C’est un match à viser, non pas parce que c’est un match facile pour les deux équipes, mais principalement parce que les deux équipes pourraient marquer des buts. Danny Ings et Ollie Watkins pourraient blesser les Gunners avec Emi Buendia derrière eux. L’équipe de Dean Smith a remporté les trois dernières rencontres entre les équipes. En fait, ils ont battu les artilleurs la saison dernière aux Emirats avec Watkins obtenant un doublé. Cependant, Arsenal est invaincu lors de ses cinq derniers matches et devrait faire mieux cette fois-ci. Ils pourraient même marquer pour la première fois contre leur ancien gardien Emiliano Martinez. Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de ses trois derniers matches à domicile et pourrait marquer à nouveau ce vendredi. Aston Villa a concédé huit buts lors de ses quatre déplacements cette saison avec une seule victoire lors de ces quatre matchs.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Nine: Choix à considérer

Jamie Vardy et Harry Kane sont les remplaçants évidents de Romelu Lukaku. Aux côtés de Mohamed Salah, Vardy est le meilleur buteur du championnat cette saison avec sept buts à son actif. Il a également une série de matches à venir. Les managers de la FPL l’ont largement ignoré cette saison, mais l’opportunité de le faire entrer s’est maintenant ouverte. Vardy a un match à l’extérieur délicat cette semaine contre Brentford, mais nous savons à quel point il adore marquer sur des terrains hostiles à l’extérieur. Fait intéressant, tous les buts de Vardy sont venus du jeu ouvert cette saison.

Harry Kane a connu un démarrage très lent cette saison avec son premier but en championnat dimanche dernier. Beaucoup s’attendent à ce qu’il aille marquer des buts maintenant. Cependant, il a trois matches difficiles à venir et il est probablement préférable de le faire participer à la semaine de jeu 12. Son Heung-min est en meilleure forme. Ainsi, une autre façon de remplacer Lukaku consiste à aller bon marché dès le départ et à dépenser les unités au milieu de terrain pour faire entrer Son. De Bruyne est également un autre milieu de terrain premium à considérer si l’on décide d’adopter cette approche.

Les atouts de Brentford valent la peine d’être pris en compte, tandis qu’Odsonne Edouard est un botté de dégagement décent pour Crystal Palace contre la fuite de Newcastle United. Callum Wilson mérite également d’être crié.

Liverpool dans sa forme actuelle semble inquiétant pour Manchester United. Ils ont remporté une grosse victoire à Old Trafford la saison dernière et seront confiants pour obtenir à nouveau les trois points.

Options de capitainerie

Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Kai Havertz

