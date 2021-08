Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek One Aperçu

in

La première semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 commence ce vendredi soir avec le nouveau promu Brentford qui affronte Arsenal. Avec des fans de retour dans les stades, cette saison devrait être assez excitante. En termes de FPL, le jeu lui-même reste globalement le même. Lisez la suite pour savoir comment aborder la première semaine de jeu de la nouvelle saison.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek One Picks

Astuces rapides

De nombreux joueurs ont participé aux compétitions internationales et pourraient ne pas être en forme pour la première semaine de jeu. De plus, il faut également tenir compte des problèmes de quarantaine pour les joueurs revenant de pays figurant sur la liste rouge du Royaume-Uni. Par exemple, Edinson Cavani n’est pas encore revenu à Manchester. Le mercato est ouvert jusqu’à la fin du mois ce qui affectera également la composition des effectifs.

Gardiens de but

Emiliano Martinez a connu une année et demie brillante pour le club et le pays. Tout ce qu’il touche semble se transformer en or. Il reste le choix de gardien le plus populaire sur FPL. Cependant, son coût est de 5,5 £ cette saison, ce qui le rend un peu difficile à posséder. Aston Villa a cependant quelques matchs décents pour commencer la saison.

Parmi les options les moins chères, Robert Sanchez est la meilleure option sur papier. Brighton et Hove Albion ont de très bons matchs pour les premières semaines et ils ont été solides défensivement la saison dernière. La perte de Ben White pourrait les rendre plus faibles, mais ils devraient toujours être bons à l’arrière.

Meilleures options

Premium (>=6,0 £) : Alisson, Edouard Mendy, Ederson

Milieu de gamme (5,0 à 5,5 £): Emiliano Martinez, Illan Meslier, Kasper Schmeichel

Pas cher (£ 4,0-4,5) : Robert Sanchez, Daniel Bachmann

Défenseurs

Trent Alexander-Arnold et Luke Shaw sont les défenseurs les plus populaires du jeu. Les deux ont d’excellents matchs d’ouverture. De plus, ils prennent des coups de pied arrêtés.

Vladimir Coufal, Aaron Cresswell, Matt Targett et Ryan Bertrand sont de bonnes options dans la fourchette de 5 à 5,5 £. Bertrand a bien fait pendant la pré-saison pour Leicester City tandis que Coufal a connu une solide saison la dernière fois et Cresswell a obtenu pas mal de passes décisives sur coups de pied arrêtés.

Konstantinos Tsimikas est devenu une option brillante à seulement 4,0 £. La blessure d’Andrew Robertson a offert au Grec une rare chance d’impressionner. C’est une opportunité que les managers de FPL espèrent aussi qu’il saisira à pleines mains. Daniel Amartey est une autre option à 4 £. Il devrait commencer les deux premiers matchs, mais Leicester cherche activement à acheter un défenseur central avec la blessure de Wesley Fofana.

Luke Ayling, Ben White et Joel Veltman sont les meilleures options à 4,5 £. Tous les trois sont des partants certains pour leurs côtés.

Meilleures options

Premium (>= 6,0 £) : Trent Alexander-Arnold, Ruben Dias, Ben Chilwell

Milieu de gamme (5,0 à 5,5 £): Luke Shaw, Vladimir Coufal, Aaron Cresswell, Matt Targett, Ryan Bertrand

Pas cher (4,0 à 4,5 £): Luke Ayling, Joel Veltman, Ben White, Konstantinos Tsimikas, Daniel Amartey

Milieu de terrain

Au milieu de terrain, il existe des options fantastiques dans le milieu de gamme. Il faut choisir entre plusieurs choix, qui ont tous fière allure sur le papier.

Avec Phil Foden et Kevin De Bruyne blessés, Ilkay Gundogan devrait jouer un rôle de premier plan pour Manchester City. Riyad Mahrez devrait commencer après une pré-saison complète. Ferran Torres pourrait commencer d’avance là où il a impressionné la saison dernière.

Les fans de West Ham United sont enthousiasmés par Said Benrahma après une impressionnante campagne de pré-saison. Jarred Bowen est une autre bonne option.

Diogo Jota et Mason Greenwood sont des options explosives mais comportent des risques de rotation, tandis que Harvey Barnes et Raphinha proposent des options alternatives. Barnes était bon dans le Community Shield et pourrait bien faire pour votre équipe.

Mohamed Salah et Bruno Fernandes sont des incontournables. On n’a pas besoin de beaucoup d’explications sur les deux options premium. Les deux ont de bons matchs pour commencer la saison et sont également d’excellentes options de capitaine.

Son Heung-min coûte plus cher cette saison mais est toujours une excellente option offensive. Il pourrait jouer comme attaquant si Harry Kane manque.

Emile Smith-Rowe portera le maillot numéro dix pour Arsenal et devrait être un titulaire régulier pour eux. Il est une option fantastique à 5,5 £. Cependant, les Gunners ont un début de saison difficile à affronter.

Meilleures options

Premium (>=£10.0) : Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Son Heung-min, Sadio Mane

Haut de gamme (8,0-9,5 £): Riyad Mahrez

Milieu de gamme (6,0-7,5 £): Diogo Jota, Mason Greenwood, Ilkay Gundogan, Harvey Barnes, Said Benrahma, Raphinha, Ferran Torres

Pas cher (£4,5-5,5) : Emile Smith-Rowe

Grévistes

Seul Jamie Vardy mérite d’être pris en compte parmi les options premium. Cependant, un meilleur rapport qualité-prix est disponible dans la fourchette de 7,0 à 8,5 £, où l’on peut choisir entre Michail Antonio, Danny Ings, Patrick Bamford et Callum Wilson. Antonio et Ings en ont les meilleurs. Bamford est un choix fiable dans une équipe de Leeds United qui peut marquer dans n’importe quel match.

Les nouveaux arrivants Brentford se tourneront vers Ivan Toney pour fournir les objectifs s’ils veulent connaître une bonne saison. Étonnamment, il est le choix d’attaquant le plus populaire du jeu en ce moment. L’attaquant lui-même a été interrogé à ce sujet et il a en fait conseillé aux dirigeants de la FPL de le nommer capitaine !

Meilleures options

Premium (>=£9.0): Jamie Vardy

Milieu de gamme (7,0-8,5 £): Michail Antonio, Danny Ings, Patrick Bamford, Callum Wilson

Pas cher (£4,5-6,5) : Ivan Toney

Fantasy Premier League 2021-22 Gameweek One Captaincy Picks

Mohamed Salah et Bruno Fernandes

Équipe de repêchage

Sanchez, Steele

Ayling, White, Alexander-Arnold, Shaw, Tsimikas

Salah, Bruno, Benrahma, Gundogan, Smith Rowe

Toney, Antonio, Ings

