Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Seven Preview

La septième semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 débute ce samedi alors que Manchester United affronte Everton. Avec une pause pour le football international à venir après ce tour, les flèches vertes sont plus souhaitables cette semaine que la plupart des managers de FPL.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Seven Picks

Astuces rapides

La dernière pause pour le football international a causé beaucoup de chaos avec des joueurs expulsés et confrontés à des quarantaines en Croatie. On espère mieux cette fois-ci mais l’inquiétude demeure. Les managers FPL sur wildcard doivent garder à l’esprit que les joueurs sud-américains pourraient ne manquer qu’un match après la pause.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Seven: Matchs à cibler

Chelsea contre Southampton

Malgré deux défaites au trot, Chelsea devrait battre Southampton ce samedi. Ils ont également de bonnes chances de garder une feuille blanche. Les Saints ont semblé assez faibles devant le but jusqu’à présent avec seulement quatre buts en six matchs. Fait intéressant, Southampton est invaincu lors de ses trois dernières visites à Stamford Bridge. Plus sur Chelsea plus tard.

Manchester United contre Everton

Les deux équipes sont à égalité sur 13 points, ce qui devrait signifier un match compétitif à Old Trafford. Ce match a vu beaucoup de buts ces derniers temps avec 17 lors des cinq derniers. Il faut se demander combien de joueurs blessés reviendront des deux côtés avec Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Harry Maguire, Marcus Rashford et Luke Shaw sur la liste des blessés.

Burnley contre Norwich City

Burnley a battu Norwich City 2-0 à deux reprises la dernière fois que les Canaries étaient en Premier League. Trois des quatre buts ont été marqués par Chris Wood et l’autre était un but contre son camp. Cela ressemble à un appareil décent pour Wood et les défenseurs de Burnley. Dwight McNeil est également une option différentielle décente.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Seven : Focus sur les équipes

Les matchs de Chelsea dans un avenir prévisible semblent en effet très confortables. En fait, leurs cinq prochains matches en Premier League sont probablement les meilleurs que l’on puisse espérer. Cependant, Thomas Tuchel tournera probablement dans la plupart des matchs, alors préparez-vous à ce que leurs choix manquent de temps en temps. Les Bleus ont également perdu deux matches consécutifs. La défaite contre la Juventus en Ligue des champions signifie qu’ils ne peuvent pas prendre les choses facilement lors de leurs prochains matches de groupe. Romelu Lukaku semble plutôt incontournable pour ces cinq matches d’octobre.

De la défense et du milieu de terrain, personne ne semble à l’abri de la rotation, bien qu’Antonio Rüdiger et César Azpilicueta semblent commencer la plupart des matchs. Marcos Alonso a commencé tous les matchs jusqu’à présent, mais la menace de Ben Chilwell est toujours importante. Alonso a été retiré à la mi-temps en milieu de semaine, bien que cela ne signifie pas grand-chose.

Faire confiance à Arsenal pour performer au cours des dernières saisons ne s’est pas avéré prudent. Cependant, les Gunners jouent bien et ont remporté trois matchs de suite après un début de saison catastrophique. Leurs cinq prochains matchs sont corrects, bien qu’aucun des adversaires ne soit renversé. Ce qui est en faveur d’Arsenal, c’est le fait que leurs joueurs sont assez bon marché et qu’ils ont un onze de départ stable.

Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Martin Ødegaard sont des options décentes du milieu de terrain tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est une option d’attaquant relativement chère. De la défense, Ben White, Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney sont disponibles pour la sélection. Aaron Ramsdale a consolidé sa place de numéro un et est également une excellente option.

Leeds United, Wolverhampton Wanderers et Leicester City ont également des matches raisonnables à venir, mais ils ne sont pas en grande forme. Considérez Raphinha, Jamie Vardy, Raúl Jiménez, José Sá et un défenseur des Wolves, bien que Patrick Bamford soit toujours blessé.

Autres choses à considérer

D’autres matches de ce week-end, Michail Antonio et Saïd Benrahma sont des options décentes contre les impressionnants nouveaux arrivants Brentford.

Manchester United, Liverpool et West Ham United ont des matchs plus difficiles à venir, bien qu’ils devraient toujours bien faire ces matchs. Liverpool est dans une forme sublime et les rencontres ne devraient dissuader personne de posséder ses joueurs. Trent Alexander-Arnold sera absent ce week-end mais pourrait être de retour après la trêve internationale.

Options de capitainerie

Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Michail Antonio

