Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Ten Aperçu

La semaine de match 10 de Fantasy Premier League 2021/22 commence ce samedi alors que Leicester City affronte Arsenal. Avec des problèmes de blessures sur de nombreux choix FPL populaires, cela promet d’être l’une des semaines de jeu les plus difficiles à naviguer. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette série cruciale de rencontres.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Dix choix

Astuces rapides

Malgré la tentation de prendre des coups pour remplacer les joueurs au drapeau jaune, il serait peut-être préférable d’utiliser vos joueurs de banc si les joueurs ont l’air de commencer. C’est si les joueurs souffrant de blessures sont susceptibles de revenir rapidement contrairement à David Raya. Cependant, les conférences de presse avant cette semaine de jeu seront vraiment très intéressantes.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Ten: Matchs à cibler

Manchester City contre Crystal Palace

Le règne de quatre ans de Manchester City en tant que tenant du titre de la Coupe de la Ligue anglaise a été interrompu par West Ham United mercredi soir. Cela aurait nui aux hommes de Pep Guardiola et ils tenteront de se racheter cette semaine contre Crystal Palace. City a eu des problèmes dans le passé contre Palace avec une seule victoire lors de ses trois dernières visites à l’Etihad. Cependant, ils ont gagné 4-0 la saison dernière, il ne faut donc pas trop les inquiéter. Les hommes de Patrick Vieira ont bien fait cette saison même s’ils n’ont réussi à gagner qu’une seule fois. Cependant, attendez-vous à une victoire confortable pour Manchester City ici.

Phil Foden a été en superbe forme avec 31 points au cours des trois dernières semaines de match. Il est entré contre West Ham et a raté son penalty en fusillade. Kevin De Bruyne a joué 83 minutes, ce qui va inquiéter ses propriétaires de FPL. Gabriel Jesus, Jack Grealish et João Cancelo sont tous des options décentes de ce jeu.

Liverpool contre Brighton et Hove Albion

Il y a une atmosphère euphorique autour de Liverpool en ce moment après avoir humilié Manchester United à Old Trafford dimanche dernier. Les hommes de Jurgen Klopp ont également battu Preston North End en Coupe de la Ligue où ils ont pu se reposer presque tous leurs titulaires réguliers. Brighton a bien fait cette saison et pourrait avoir Yves Bissouma de retour, donc ce n’est peut-être pas simple pour Liverpool. En fait, les mouettes ont remporté ce match la saison dernière.

Cependant, Mohamed Salah est dans une forme sensationnelle et c’est impossible à ignorer. Il adore jouer à Anfield et semble imparable en ce moment. Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané, Andrew Robertson et Virgil van Dijk sont également de bonnes options.

Newcastle United contre Chelsea

Les blessures de leurs principaux attaquants n’ont pas du tout affecté Chelsea car ils ont martelé Norwich City 7-0 la semaine dernière. Cette semaine, ils affrontent une autre équipe en difficulté à Newcastle United. Les Bleus devraient gagner confortablement et les propriétaires frustrés de Kai Havertz devraient lui donner une autre chance. Mason Mount a marqué un triplé la semaine dernière, mais ce sont ses premiers buts de la saison. Comme toujours, prédire la formation de départ de Chelsea est toujours délicat, mais Ben Chilwell semble très susceptible de commencer. Il était en superbe forme après son retour sur le côté. Chelsea a des problèmes de blessures, mais les joueurs en question devraient tous réussir ce week-end.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Ten: Points à considérer

Jamie Vardy, Raphinha, Fernando Marçal, Bryan Mbeumo, Ben White, Kieran Tierney, Martin Ødegaard, Ethan Pinnock et Armando Broja sont tous actuellement sous drapeau jaune. D’autres joueurs pourraient également avoir des problèmes de blessures. De nombreux managers FPL ont plusieurs joueurs dans leurs équipes avec des doutes quant à leur forme physique.

Si Bryan Mbeumo est absent, Maxwel Cornet, qui a tapé dans l’œil récemment, peut être considéré comme un remplaçant. Emile Smith Rowe est également une option décente. S’il reste encore du budget, James Maddison est un autre à considérer. Il est de retour en forme et a de beaux matches à venir.

Malgré un match difficile cette semaine, Callum Wilson est une bonne option à considérer comme un choix à long terme. Cependant, sa forme physique reste une préoccupation.

Jamie Vardy a un brillant bilan contre Arsenal avec 11 buts en 13 matches. Par conséquent, ses propriétaires de FPL espèrent qu’il est suffisamment en forme pour commencer cette semaine.

De nombreux managers de FPL envisagent de faire appel à Harry Kane et Son Heung-min. Cependant, on pourrait s’attendre à ce que Manchester United soit beaucoup mieux cette semaine et Tottenham Hotspur n’est pas exactement dans une forme stellaire.

Options de capitainerie

Pour être honnête, il faudrait un courageux manager de la FPL pour ne pas capitaine Salah après son butin de 24 points la semaine dernière. Cependant, Phil Foden et Kai Havertz sont des options alternatives décentes car ils ont également de bons appareils.

Photo principale

Intégrer à partir de .