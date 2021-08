Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Three Preview

La troisième semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 débute ce samedi. Avec une pause internationale à venir par la suite, les managers de FPL espèrent voir une flèche verte pendant cette période. Découvrons-en plus sur cette semaine de jeu.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Trois choix

Astuces rapides

Le mercato se ferme dans quelques jours et il y a aussi une pause pour les internationaux. Par conséquent, il est primordial de conserver un joker au moins jusqu’à la quatrième semaine de jeu. Déjà, nous avons vu la grande nouvelle du séjour d’Harry Kane à Tottenham Hotspur. Plus de choses deviendront claires lorsque la fenêtre de transfert se fermera.

Gardiens de but

Manchester City, West Ham United et Leicester City affrontent une opposition avec zéro point et zéro but. Ils sont les plus susceptibles de garder une feuille blanche cette semaine. Cependant, vous devriez rester avec votre gardien de but actuel à ce stade de la saison. Emiliano Martinez et Robert Sanchez sont les choix les plus populaires sur FPL en ce moment parmi les gardiens de but. Ils peuvent également garder les draps propres même s’ils font face à des adversaires difficiles.

Défenseurs

Konstantinos Tsimikas a marqué 17 points lors des deux premiers matches de la saison. Cependant, il pourrait bien perdre sa place au profit du retour d’Andrew Robertson cette semaine. L’arrière gauche écossais a également signé un nouveau contrat cette semaine avec Liverpool.

Shane Duffy a très bien réussi jusqu’à présent et est disponible à 4.1. Avec Joel Veltman toujours absent, la place de Duffy sur le côté est sécurisée, du moins pour le moment.

Vous pourriez également envisager Ricardo Pereira cette semaine. Norwich City a concédé huit buts en deux matches et avait généralement l’air assez poreux à l’arrière. Pereira pourrait également obtenir un retour offensif. Cependant, les Foxes ont également leurs propres problèmes défensifs avec Jonny Evans et Jannik Vestergaard tous deux douteux. Une autre chose à noter est la suspension d’Ayoze Perez. Il y a une chance que Pereira joue dans l’aile droite avec Castagne à l’arrière droit.

Tino Livramento semble être préféré à Kyle Walker-Peters à l’arrière droit de Southampton. Il a été assez impressionnant la semaine dernière contre Manchester United et est une option décente à 4 unités.

Milieu de terrain

Manchester City s’attendra à battre Arsenal, mais ce n’est peut-être pas aussi facile que certains le prétendent. Les Gunners ont perdu 1-0 à chaque fois contre les Cityzens la saison dernière. Avec le retour de certains joueurs, les hommes de Mikel Arteta pourraient mieux se battre.

James Maddison voudra marquer à son retour dans l’ancien club de Norwich City. D’un autre côté, les propriétaires de FPL de Harvey Barnes voudront voir un retour sur investissement après deux blancs.

Comme prévu, Leeds United a poursuivi son style de football offensif cette saison. Ils ont gagné 4-0 à Turf Moor la saison dernière et viseront une victoire ce dimanche. Raphina a marqué un but brillant la semaine dernière et est également un choix solide cette semaine.

Il y a des rumeurs qui circulent suggérant une blessure à Son Heung-min. Cela devrait être plus clair dans les prochains jours. De plus, il y a une attente pour voir ce qu’il adviendra de la programmation avec le retour de Harry Kane.

Said Benrahma a marqué 24 points lors des deux premiers matches de la saison. L’Algérien a été sensationnel jusqu’à présent et sa propriété FPL augmente. On devrait le faire entrer avant que son prix n’augmente encore plus.

Les matchs entre les Wolves et Manchester United n’ont pas produit beaucoup de buts récemment. Bruno Fernandes est une bonne option dans n’importe quel match, comme nous le savons tous, mais cela peut être un voyage à l’extérieur difficile pour les Red Devils. Bien qu’ils n’aient aucun point au tableau et qu’ils n’aient pas marqué de buts, les Wolves ont plutôt bien joué.

Grévistes

Jamie Vardy est un excellent choix cette semaine. Cependant, son prix rend extrêmement difficile son intégration.

Harry Kane a un excellent match à domicile contre Watford mais son statut est inconnu. Il est probablement préférable d’attendre et de voir comment il se comporte avant de déchirer votre équipe pour l’intégrer.

Romelu Lukaku a montré sa qualité la semaine dernière, mais vous devriez probablement attendre un peu avant de le transférer. Il a l’un des matches les plus difficiles de la saison cette semaine à Anfield.

Michail Antonio a commencé la saison avec brio. Il a marqué presque le double des points du deuxième attaquant Danny Ings. Étonnamment, environ 62% des équipes n’ont toujours pas Antonio à leurs côtés. Ings est également une bonne option cette semaine contre Brentford, bien que les Bees n’aient pas encore encaissé de but cette saison. Les propriétaires de FPL d’Ivan Toney s’attendront également à un retour de sa part dans ce match.

Patrick Bamford n’a pas encore marqué cette saison mais cela pourrait changer cette semaine. Comme mentionné ci-dessus, Leeds a largement gagné à Turf Moor la saison dernière.

Dominic Calvert-Lewin a fait un excellent début de saison avec deux buts en deux matchs. Il a également connu un bon début la saison dernière, vous pourriez donc le voir poursuivre cette tendance et il a également des matchs décents à venir. Un bonus supplémentaire cette saison est qu’il soit aux tirs au but cette saison.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Trois choix de capitaine

Une semaine très intéressante pour décider de l’option capitainerie. Aucun des gros frappeurs n’a un appareil particulièrement juteux. Michail Antonio est probablement la meilleure option sur la forme actuelle, mais on pourrait aussi aller avec Bruno Fernandes, Son, Kane ou même Vardy.

