Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Two Aperçu

La deuxième semaine de match de Fantasy Premier League 2021/22 débute ce samedi alors que Liverpool affronte Burnley à Anfield. La première semaine de jeu a été vraiment agréable avec beaucoup de buts et, étonnamment, aucun match nul. Espérons que les choses continuent d’être intéressantes cette semaine.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Deux choix

Astuces rapides

Les choses se réchauffent sur le front des transferts à l’approche de la date limite de la fenêtre de transfert. Certains mouvements importants pourraient avoir lieu, ce qui pourrait affecter le statut de départ de nombreux joueurs. Même si l’on n’a pas bien commencé, il serait crucial d’avoir ce joker en main au moins jusqu’à la fermeture de la fenêtre de transfert. Il y a des rumeurs liant un retour de Jesse Lingard à West Ham United. Cela pourrait affecter Saïd Benrahma qui a été brillant lors de la première semaine de jeu.

Gardiens de but

Il ne faut pas gaspiller un transfert sur un gardien à ce stade de la saison. Liverpool et Manchester City semblent bons pour garder une feuille blanche cette semaine. Cependant, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace et Aston Villa ont des luminaires décents sur papier.

Défenseurs

Trent Alexander-Arnold est probablement la meilleure option sur le papier des défenseurs cette semaine. Une feuille blanche est possible avec un retour offensif probable également. Konstantinos Tsimikas devrait garder sa place car il est peu probable qu’Andrew Robertson revienne à temps. Burnley a concédé les deux buts sur son côté gauche lors du match d’ouverture, ce qui est de bon augure pour Alexander-Arnold.

Luke Shaw a énormément déçu ses propriétaires de FPL la semaine dernière. Les choses devraient aller mieux cette fois-ci pour le défenseur le plus populaire du jeu alors qu’il retourne dans son ancien club de Southampton. Les Saints semblaient plutôt fragiles samedi dernier contre Everton et Manchester United devrait obtenir les trois points.

Il est difficile de prédire le onze de départ de Manchester City donc il vaut probablement mieux éviter ses défenseurs à ce stade de la saison.

Il est prudent de conserver vos transferts à ce stade de la saison, en particulier pour les défenseurs, mais ceux avec Joel Veltman pourraient envisager Shane Duffy.

Milieu de terrain

Mohamed Salah a un brillant bilan à domicile et il devrait être très motivé devant un Anfield complet. Il est un choix brillant et le meilleur choix pour le brassard également. En outre, comme mentionné ci-dessus, Burnley a concédé les deux buts sur son côté gauche lors du match d’ouverture. Cela devrait aider les propriétaires de FPL à prendre leur décision de capitaine cette semaine.

Bruno Fernandes a débuté la saison avec un sublime triplé. Si Paul Pogba peut produire des affichages comme la semaine dernière, le Portugais devrait marquer beaucoup de buts. Southampton regarde là-bas pour la prise. Mason Greenwood devrait continuer à l’avant et est également un bon choix.

West Ham a été vraiment impressionnant la semaine dernière. Saïd Benrahma a fait un très bon match. Les fans des Hammers voudraient que l’Algérien atteigne un niveau de régularité qui manquait à son jeu la saison dernière.

On pourrait vouloir qu’un milieu de terrain de Manchester City profite du match à domicile juteux contre Norwich City. Kevin De Bruyne est probablement le meilleur à prendre mais il coûte cher. Jack Grealish, Ferran Torres et Riyad Mahrez sont tous de beaux choix alors qu’Ilkay Gundogan est incertain. Il suffit d’en choisir un et de croiser les doigts pour commencer.

Grévistes

Michail Antonio a connu un brillant début de saison et espère continuer dans cette tendance cette semaine. Cependant, ce ne sera pas facile contre Leicester City.

Newcastle United a concédé beaucoup d’occasions lors de la première semaine de match. Cela devrait être de bon augure pour Danny Ings qui a eu la chance d’obtenir un premier but pour Aston Villa la semaine dernière.

Dominic Calvert-Lewin et Richarlison seront encouragés par l’affichage de Leeds United la semaine dernière. Le style de jeu d’Everton est différent cette saison sous Rafa Benitez, ce qui pourrait beaucoup aider Calvert-Lewin.

Fantasy Premier League 2021/22 Gameweek Deux choix de capitaine

Mohamed Salah et Bruno Fernandes

