Fantasy QB Rankings Semaine 9: Par qui commencer, asseyez-vous au poste de quart dans le football Fantasy

La semaine 9 marque la mi-parcours de la saison régulière de la NFL (et après la mi-parcours de la saison régulière de football Fantasy), nous avons donc des chiffres de match solides pour nous aider à éclairer nos décisions de départ, de sit ’em. Des étalons fantastiques incontournables comme Joe Burrow (vs Browns) et Jalen Hurts (vs Chargers) sont apparus, tandis que certains gars sont tombés dans de simples dormeurs basés sur des matchs. Bien sûr, il y a toujours vos streamers classiques basés sur les matchs que nous nous attendions à ce qu’ils ne soient que cela dans la pré-saison. Nous sommes là pour tout régler à l’aide de notre classement Fantasy QB de la semaine 9.

Derek Carr (@ Eagles) et Lamar Jackson (vs. Vikings) sont de retour en action après les byes, mais nous sacrifions Tom Brady. Taylor Heinicke, Jared Goff et Geno Smith ne sont pas non plus sur la table, bien que seuls les propriétaires des ligues à deux QB/superflex remarqueront probablement leur absence. Le retour potentiel de Tyrod Taylor (ischio-jambiers) hors de l’IR est encore plus important dans les ligues à deux QB/superflex (et peut-être à un seul QB). Il a un affrontement très favorable contre Miami, le mettant carrément dans la conversation des streamers.

Tua Tagovailoa (vs. Texans), Carson Wentz (vs. Jets), Teddy Bridgewater (@ Cowboys) et Taysom Hill (vs. Falcons), en supposant qu’il soit exclu du protocole sur les commotions cérébrales, rejoignent Taylor en tant que meilleures options de streaming. Tagovailoa et Wentz ont montré qu’ils peuvent le faire lorsque le match est bon. Le seul problème pour Wentz pourrait être l’absence d’un match compétitif contre les Jets, mais étant donné qu’ils ont réussi de gros bouleversements contre le Tennessee et Cincinnati cette année, nous ne les comptons pas contre Indy. Bridgewater a connu des hauts et des bas, et Hill n’a pas beaucoup joué récemment – ​​et n’a pas joué beaucoup de QB du tout cette année. Cependant, nous connaissons le type de potentiel à double menace qu’il a lorsqu’il est sous le centre, et contre les Falcons, il est en bonne position pour de bons chiffres globaux.

D’un autre côté, Matt Ryan (@ Saints), Ryan Tannehill (@ Rams) et Sam Darnold (vs. Patriots) ont tous produit en quelques semaines, mais les défenses de la Nouvelle-Orléans, de Los Angeles et de la Nouvelle-Angleterre ont tendance à se fermer. démarreurs de frange descendante. Tannehill a cependant la situation exactement opposée à celle d’un gars comme Wentz. Si ce jeu Titans-Rams est une fusillade dans les deux sens, il pourrait sûrement réussir. Nous voyons juste de meilleures options sur le tableau.

Hurts et Jackson pensent avoir des affrontements difficiles, car Los Angeles et le Minnesota sont parmi les 10 meilleures unités défensives contre les QB. Ils prennent une légère bosse dans le classement, mais nous savons que leur activité au sol fait que leur plancher et leur plafond restent hauts.

Perdre Brady fait définitivement du mal à ses propriétaires, mais il existe de nombreux pivots qui peuvent vous aider à passer la semaine. Le quart-arrière reste profond, alors trouvez votre streamer d’une semaine, espérez quelques touchés et chevauchez Brady pour le reste du chemin après la semaine 9.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements QB tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers mouvements et analyses des joueurs.

Fantasy QB Rankings Semaine 9: Qui commencer au quart-arrière

Les classements sont basés sur TD standard avec dépassement à quatre points formatage.

Rang

Joueur

1 Josh Allen, BUF @ JAX 2 Aaron Rodgers, GB @ KC 3 Matthew Stafford, LAR contre TEN 4 Kyler Murray, ARI @ SF 5 Joe Burrow, CIN contre CLE 6 Dak Prescott, DAL contre DEN 7 Patrick Mahomes, KC contre GB 8 Lamar Jackson, BAL contre MIN 9 Jalen Hurts, PHI contre LAC 10 Justin Herbert, LAC @ PHI 11 Tua Tagovailoa, MIA contre HOU 12 Taysom Hill, NO contre ATL 13 Kirk Cousins, MIN @ BAL 14 Teddy Bridgewater, DEN @ DAL 15 Daniel Jones, NYG contre LV 16 Matt Ryan, ATL @ NO 17 Ryan Tannehill, TEN @ LAR 18 Carson Wentz, IND contre NYJ 19 Tyrod Taylor, HOU @ MIA 20 Derek Carr, LV @ NYG 21 Sam Darnold, CAR contre NE 22 Baker Mayfield, CLE @ CIN 23 Ben Roethlisberger, PIT contre CHI 24 Mac Jones, NE @ CAR 25 Jimmy Garoppolo, SF contre ARI 26 Justin Fields, CHI @ PIT 27 Mike White, NYJ @ IND 28 Trevor Lawrence, JAX contre BUF