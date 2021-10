Fantasy World Gaia EverWorld reçoit un financement de 3,7 millions de dollars | Invezz

Gaia EverWorld, un jeu fantastique immersif qui permet aux joueurs de construire leurs propres royaumes, a clôturé un tour de table de 3,7 millions de dollars auprès des principaux investisseurs de l’industrie de la blockchain. Gaia a été inspirée par des jeux classiques comme Age of Empires, Clash of Clans et Pokeman et aspire à devenir un élément clé de la nouvelle génération de jeux.

Des incitations à travers le jeu pour gagner le modèle.

Gaia EverWorld et d’autres jeux basés sur la technologie du grand livre distribué offrent aux joueurs la pleine propriété de leurs actifs dans le jeu, ainsi qu’une incitation à participer à un modèle de jeu pour gagner.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Découvrez un gameplay passionnant, engageant et interactif en combattant en mode Bataille PvP, explorez et conquérez des royaumes mythiques en mode Legion ou aventurez-vous dans un MMORPG. De plus, ils reçoivent des récompenses en même temps.

Gaia reçoit le soutien de Polygon, Aussie Capital, OIG et plus

Gaia est soutenu par des investisseurs estimés tels que Polygon (MATIC / USD), chainGuards, BSCStation, Au21, Mexc Capital, Defiboost, Aussie Capital, OIG, Basics Capital, Momentum6, CryptoThugs, Brotherhood, Avstar, Shima Capital, Fairum, Panda Capital, GD10 Ventures, Exnetwork, Onebit Ventures et Chronos Ventures.

Le PDG de Gaia, Josh Bull, a déclaré :

Gaia Everworld fait partie de la prochaine génération de jeux qui se construit sur la blockchain. Il donne aux joueurs la pleine propriété de leurs personnages dans le jeu et les récompense pour leur participation à des modèles de jeu « jouer pour gagner » qui sont devenus très populaires dans l’espace crypto cette année. Gaia Everworld est vraiment un monde fantastique immersif et multirégional où les joueurs peuvent créer leurs propres royaumes, explorer différentes terres, tout en collectant, élevant et combattant d’autres joueurs, connus sous le nom de Légionnaires de Gaia.

Un porte-parole de Polygon a commenté :

Les jeux basés sur la blockchain ont vraiment pris d’assaut le monde de la crypto en 2021. Ces jeux sont vraiment uniques car ils permettent aux joueurs de jouer un rôle plus important dans le processus de jeu. Non seulement le jeu est assez interactif et engageant, mais les joueurs peuvent participer efficacement à une économie numérique symbolique qui leur permet de gagner des rendements considérables. Nous croyons fermement au modèle économique du jeu pour gagner, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé d’investir dans Gala Everworld. Notre équipe est impatiente de devenir un contributeur clé dans ce secteur en évolution rapide.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent