Fantasy WR PPR Rankings Semaine 7: Par qui commencer, asseyez-vous au récepteur large dans le football fantastique

À ce stade de la saison, nous disposons désormais de nombreuses données cibles pour nous aider dans nos classements Fantasy WR PPR de la semaine 7. Au moment de décider qui commencer au poste de receveur large – en particulier dans une semaine avec six équipes au revoir – le volume de passage ainsi que la part cible peuvent servir de bris d’égalité au-delà de la simple observation des matchs.

WR de départ typiques au revoir cette semaine, notamment Mike Williams, Keenan Allen, Amari Cooper, CeeDee Lamb, Adam Thielen, Justin Jefferson, Stefon Diggs, Emmanuel Sanders, Chase Claypool, Diontae Johnson et Marvin Jones. Dans les ligues PPR, même des gars comme Laviska Shenault Jr. et Cole Beasley ont eu de la valeur cette année. Il est difficile de remplacer autant de capteurs de passes à haut volume.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 7 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Extrémité serrée | D/ST | Botteur

Jakobi Meyers (vs Jets), Jaylen Waddle et DeVante Parker (vs Falcons), Christian Kirk, AJ Green et Rondale Moore (vs Texans) et Darnell Mooney (vs Buccaneers) ressemblent à certains des plus attrayants Options PPR sur la bulle start-or-sit. Meyers n’a capté que quatre passes pour 38 verges lors de son premier affrontement avec New York, mais sa part cible de 24,6% indique qu’il devrait rebondir pour le deuxième tour. Qui sait, peut-être qu’il obtiendra même son premier touché en carrière.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 7 :

quart-arrière | De retour | Extrémité serrée | D/ST | Botteur

Vous pouvez vraiment envisager l’un des WR des Cardinals contre Houston, mais au moins l’un d’entre eux éclatera probablement avec autant de bouches à nourrir. Mooney a connu des hauts et des bas, mais il a tiré au moins cinq cibles à chaque match, sauf une cette saison et Justin Fields regarde dans sa direction plus que tout autre attrapeur de passes des Bears. Parker voyait des cibles plus cohérentes avant ses blessures à l’épaule et aux ischio-jambiers, et Waddle a eu quelques matchs cibles à deux chiffres cette saison. Avec le retour de Tua Tagovailoa, les deux ont un avantage s’ils sont en bonne santé.

De même, Henry Ruggs (vs Eagles) a été productif à certains endroits cette année, mais Philly fait partie du top 10 contre les WR malgré l’abandon d’une performance nucléaire à Tyreek Hill. Hunter Renfrow reste le WR des Raiders le plus sûr pour commencer cette semaine dans PPR.

Jamison Crowder (@ Patriots) est sûrement une préoccupation contre l’une des meilleures défenses de la ligue, mais il y a une chance qu’il obtienne des points PPR bon marché et faciles. Dans une semaine comme celle-ci, il est toujours un flex PPR. Si Jarvis Landry (contre les Broncos) revient, il est dans la même situation que Crowder. Tyler Boyd (@ Ravens) semble également avoir un match difficile, et sa production a été inégale lorsque les incontournables Ja’Marr Chase et Tee Higgins sont tous deux actifs. Il semble que Baltimore ait été affreux en défense, mais ils ont en fait été parmi les cinq premiers contre les WR et ont arrêté les receveurs de passes des Chargers lors de la semaine 6. Boyd est un jeu risqué cette semaine.

Tre’Quan Smith (@ Seahawks) pourrait revenir cette semaine, et le match ne pourrait pas s’améliorer beaucoup. Cependant, il est risqué lors de ses premiers matchs de retour d’une blessure aux ischio-jambiers. Marquez Callaway, qui a été plus mauvais que bon cette année, est le jeu « plus sûr », mais Deonte Harris a également un avantage sournois si Smith et Michael Thomas (cheville), qui est également éligible pour revenir, restent absents.

Dans les ligues PPR, les joueurs peuvent être quelque peu productifs même dans un match difficile. Nous savons qu’un gars comme Renfrow peut capter huit passes pour 52 verges, et ce sera une solide journée PPR mais une performance de ligue standard médiocre. Sachez simplement quels joueurs sont les meilleurs pour les ligues PPR, en particulier dans une semaine avec une tonne de gars hors de la table.

Noter:Nous mettrons à jour ces classements WR PPR tout au long de la semaine, alors revenez pour l’analyse et les derniers mouvements des joueurs.

​Fantasy WR PPR Rankings Semaine 7: Qui commencer au poste de receveur large

Classements basés sur PPR point complet notation

Rang

Joueur

1 Davante Adams, GB contre WAS 2 Cooper Kupp, LAR contre DET 3 Tyreek Hill, KC @ TEN 4 DeAndre Hopkins, ARI contre HOU 5 Calvin Ridley, ATL @ MIA 6 AJ Brown, TEN contre KC 7 DJ Moore, CAR @ NYG 8 Deebo Samuel, SF contre IND 9 Terry McLaurin, WAS @ GB 10 DK Metcalf, SEA contre NO 11 Mike Evans, TB contre CHI 12 Julio Jones, TEN contre KC 13 Brandin Cooks, HOU @ ARI 14 Ja’Marr Chase, CIN @ BAL 15 Robert Woods, LAR contre DET 16 Antonio Brown, TB contre CHI 17 Chris Godwin, TB contre CHI 18 Allen Robinson, CHI @ TB 19 Marquise Brown, BAL contre CIN 20 Sterling Shepard , NYG contre CAR 21 Courtland Sutton, DEN @ CLE 22 Tee Higgins, CIN @ BAL 23 DeVonta Smith, PHI @ LV 24 Corey Davis, NYJ @ NE 25 Tyler Lockett, SEA contre NO 26 Jakobi Meyers, NE contre NYJ 27 Michael Pittman Jr., IND @ SF 28 Tim Patrick, DEN @ CLE 29 Kadarius Toney, NYG contre CAR 30 Hunter Renfrow, LV contre PHI 31 Marquez Callaway, NO @ SEA 32 DeVante Parker, MIA contre ATL 33 Jaylen Waddle, MIA contre ATL 34 Jamison Crowder, NYJ @ NE 35 Odell Beckham Jr., CLE contre DEN 36 Christi an Kirk, ARI contre HOU 37 Rondale Moore, ARI contre HOU 38 TY Hilton, IND @ SF 39 Mecole Hardman, KC @ TEN 40 AJ Green, ARI contre HOU 41 Darnell Mooney, CHI @ TB 42 Tyler Boyd, CIN @ BAL 43 Brandon Aiyuk, SF contre IND 44 Henry Ruggs III, LV contre PHI 45 Deonte Harris, NO @ SEA 46 Donovan Peoples-Jones, CLE contre DEN 47 Sammy Watkins, BAL contre CIN 48 Amon-Ra St. Brown , DET @ LAR 49 Robby Anderson, CAR @ NYG 50 Khalif Raymond, DET @ LAR 51 Allen Lazard, GB contre WAS 52 Van Jefferson, LAR contre DET 53 Randall Cobb, GB contre WAS 54 Zach Pascal, IND @ SF 55 Nelson Agholor, NE contre NYJ 56 DeSean Jackson, LAR contre DET 57 Tre’Quan Smith, NO @ SEA 58 Olamide Zaccheaus, ATL @ MIA 59 Preston Williams, MIA contre ATL 60 Parris Campbell, IND @ SF 61 Rashod Bateman, BAL contre CIN 62 Jalen Reagor, PHI @ LV 63 Kendrick Bourne, NE contre NYJ 64 Chris Conley, HOU @ ARI 65 Adam Humphries, WAS @ GB 66 Chris Moore, HOU @ ARI 67 Rashard Higgins, CLE contre DEN 68 Freddie Swain, MER contre NO 69 Byron Pringle, KC @ TEN 70 Chester Rogers, TEN v s. KC 71 Josh Reynolds, TEN contre KC 72 Darius Slayton, NYG contre CAR 73 Quez Watkins, PHI @ LV 74 Marquise Goodwin, CHI @ TB 75 DeAndre Carter, WAS @ GB 76 Terrace Marshall Jr., CAR @ NYG 77 Bryan Edwards, LV contre PHI 78 Demarcus Robinson, KC @ TEN 79 Josh Gordon, KC @ TEN 80 Elijah Moore, NYJ @ NE 81 Dante Pettis, NYG contre CAR