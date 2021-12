Fantasy WR Rankings Semaine 14: Par qui commencer, asseyez-vous au récepteur large dans le football Fantasy

Enfin, nous sommes à la dernière semaine de byes. Bientôt, nous aurons à notre disposition les options saines des 32 équipes. Cependant, nous cherchons toujours à ramasser les morceaux des récepteurs larges hors de combat cette semaine, et nos classements WR fantastiques de la semaine 14 peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions pour commencer, asseyez-vous.

Les écarteurs les plus notables au revoir sont Michael Pittman Jr., Jaylen Waddle, DeVonta Smith et Kendrick Bourne. Heureusement, aucun n’a de coéquipiers qui affectent considérablement les listes, nous sommes donc en clair. Bienvenue à Davante Adams (vs Bears) et DJ Moore (vs Falcons), qui dessinent immédiatement des matchs juteux. Il convient de noter que Julio Jones (contre Jaguars) peut revenir de l’IR cette semaine après avoir traité un problème aux ischio-jambiers, et ce sera un début très risqué, mais avec AJ Brown (poitrine) sur IR, il serait difficile de résister à commencer lui contre Jacksonville.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 14 :

Chris Godwin (contre Bills), Mike Evans (contre Bills) et Cooper Kupp (@ Cardinals) ont des affrontements redoutables devant eux, mais vous ne retirez pas ces gars de vos alignements. L’un d’Evans ou Godwin pourrait éclater, mais l’avantage est bien trop important.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 14 :

Si vous décidez entre les joueurs de la bulle de départ ou d’assise, nous préférons Elijah Moore (vs. Saints), Chase Claypool (@ Vikings), Emmanuel Sanders (vs. Buccaneers) et le susmentionné Julio Jones ( contre les Jaguars). La Nouvelle-Orléans et le Minnesota font partie des trois dernières défenses contre les WR fantastiques. Jacksonville est le 11e pire. Ces trois WR se classent tous parmi les 24 meilleurs joueurs pour nous cette semaine.

Plus bas dans la liste, Corey Davis (contre les Saints), Robby Anderson (contre les Falcons), Tre’Quan Smith (@ Jets), Jerry Jeudy et Courtland Sutton (contre les Lions), Michael Gallup (@ Washington) et Cole Beasley (vs Buccaneers) a également tous des affrontements favorables. Ils comportent tous un risque et un potentiel de rupture, c’est pourquoi ils ne sont pas mieux classés, mais chaque WR est en mesure d’avoir une semaine productive. Le prochain niveau de joueurs avec des matchs solides est Marquez Valdes-Scantling (@ Bears), Marquez Callaway et Deonte Harris (@ Jets), Curtis Samuel (vs Cowboys), Nico Collins (vs Seahawks), Marvin Jones, Laquon Treadwell, et Laviska Shenault (@ Titans) et Jamison Crowder (vs. Saints). Ce sont tous des joueurs en plein essor, mais si vous êtes dans des ligues profondes, vous devrez peut-être en envisager un.

De l’autre côté de la ligne de départ, Rashod Bateman (@ Browns), AJ Green (vs. Rams), Allen Robinson (@ Packers), et Josh Reynolds et Amon-Ra St. Brown (@ Broncos) sont en vrai danger cette semaine. Certains n’envisageront peut-être jamais de commencer par ces gars-là, mais tous ont été productifs par à-coups cette année, alors méfiez-vous dans les ligues plus profondes. Aussi, méfiez-vous des blessures constantes qui inquiètent Kadarius Toney et Sterling Shepard (@ Chargers). Ils ont beaucoup d’avantages s’ils jouent – ​​même dans un match difficile avec un QB de secours qui leur est lancé – mais ils ne devraient pas être comptés jusqu’à ce que nous les voyions sur la liste active finale.

Les chiffres du match peuvent nous en dire beaucoup à ce stade de l’année, mais nous savons que les receveurs larges n’ont besoin que d’un gros jeu pour payer. Il y a beaucoup de dormeurs potentiels disponibles cette semaine sur la base des statistiques, mais vous ne devriez pas non plus ignorer les tendances cibles. Équilibrez les deux et vous trouverez vos entrées.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements WR au besoin tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers changements et analyses.

​Fantasy WR Rankings Semaine 14: Qui commencer comme receveur large

Classements basés sur standard, non PPR notation

Rang

Joueur

1 Cooper Kupp, LAR @ ARI 2 Davante Adams, GB contre CHI 3 Tyreek Hill, KC contre LV 4 Stefon Diggs, BUF @ TB 5 Justin Jefferson, MIN contre PIT 6 CeeDee Lamb, DAL @ WAS 7 Diontae Johnson, PIT @ MIN 8 DJ Moore, CAR contre ATL 9 Marquise Brown, BAL @ CLE 10 Terry McLaurin, WAS contre DAL 11 Keenan Allen, LAC contre NYG 12 Amari Cooper, DAL @ WAS 13 Brandin Cooks, HOU contre SEA 14 DK Metcalf, SEA @ HOU 15 Tyler Lockett, SEA @ HOU 16 Mike Evans, TB contre BUF 17 Chris Godwin, TB contre BUF 18 Ja’Marr Chase, CIN contre SF 19 Julio Jones, TEN contre JAX 20 DeAndre Hopkins, ARI contre LAR 21 Elijah Moore, NYJ contre NO 22 Hunter Renfrow, LV @ KC 23 Chase Claypool, PIT @ MIN 24 Jerry Jeudy, DEN contre DET 25 Brandon Aiyuk, SF @ CIN 26 Emmanuel Sanders, BUF @ TB 27 Tee Higgins, CIN contre SF 28 Darnell Mooney, CHI @ GB 29 Michael Gallup, DAL @ WAS 30 Mike Williams, LAC contre NYG 31 Tre’Quan Smith, NO @ NYJ 32 Corey Davis, NYJ contre NO 33 Courtland Sutton, DEN contre DET 34 Kadarius Toney, NYG @ LAC 35 Sterling Shepard, NYG @ LAC 36 Robby Anders sur, CAR contre ATL 37 Van Jefferson, LAR @ ARI 38 Cole Beasley, BUF @ TB 39 Russell Gage, ATL @ CAR 40 Odell Beckham Jr., LAR @ ARI 41 Christian Kirk, ARI contre LAR 42 Jarvis Landry, CLE contre BAL 43 Marvin Jones, JAX @ TEN 44 Josh Reynolds, DET @ DEN 45 KJ Osborn, MIN contre PIT 46 Marquez Valdes-Scantling, GB contre CHI 47 Rashod Bateman, BAL @ CLE 48 Deonte Harris, NO @ NYJ 49 AJ Green, ARI contre LAR 50 Jamison Crowder, NYJ contre NO 51 Laquon Treadwell, JAX @ TEN 52 Amon-Ra St. Brown, DET @ DEN 53 Curtis Samuel, WAS contre DAL 54 Marquez Callaway, NO @ NYJ 55 Laviska Shenault Jr., JAX @ TEN 56 Tim Patrick, DEN contre DET 57 DeSean Jackson, LV @ KC 58 Allen Robinson, CHI @ GB 59 Gabriel Davis, BUF @ TB 60 Mecole Hardman, KC contre LV 61 Nico Collins, HOU contre. SEA 62 Kenny Golladay, NYG @ LAC 63 DeAndre Carter, WAS contre DAL 64 Jauan Jennings, SF @ CIN 65 Randall Cobb, GB contre CHI 66 Bryan Edwards, LV @ KC 67 Tyler Johnson, TB contre BUF 68 Rondale Moore, ARI contre LAR 69 Allen Lazard, GB contre CHI 70 Kalif Raymond, DET @ DEN 71 Tyler Boyd, CIN contre SF 72 Donovan Peoples-Jones, CLE contre BAL 73 Dee Eskridge, SEA @ HOU 74 Zay Jones, LV @ KC 75 Sammy Watkins, BAL @ CLE 76 Darius Slayton, NYG @ LAC 77 Olamide Zaccheaus, ATL @ CAR 78 Demarcus Robinson, KC contre LV 79 Rashard Higgins, CLE contre BAL 80 Jalen Guyton, LAC contre NYG 81 Byron Pringle, KC contre LV 82 Adam Humphries, WAS contre DAL 83 Freddie Swain, SEA @ HOU