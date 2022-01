Fantom est-il une opportunité d’achat après la hausse des prix ?

Fantom FTM / USD était l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies ces dernières semaines, et le prix de cette crypto-monnaie est passé de 1,16 $ à 3 $ depuis le 4 décembre 2021.

Le prix actuel est de 2,63 $, et si vous décidez de trader FTM dans les prochains jours, vous devriez utiliser un ordre stop-loss car le risque d’inversion de tendance est toujours élevé.

Plateforme pour les actifs numériques et les dApps

Fantom est une plate-forme de contrat intelligent open source pour les actifs numériques et les dApps, et les principales caractéristiques de cette plate-forme sont la vitesse, la sécurité et l’évolutivité.

Fantom résout les problèmes avec les limitations des plateformes blockchain de la génération précédente, les transactions sur Fantom sont presque instantanées et les frais sont extrêmement bas.

Fantom a une architecture modulaire qui permet une personnalisation complète des blockchains pour les actifs numériques, et il est important de mentionner qu’elle est compatible avec Ethereum, vous pouvez donc exécuter vos dApps Ethereum sur Fantom.

De nombreux projets majeurs ont déjà collaboré avec Fantom, et selon les dernières nouvelles, Movr Network a intégré Fantom dans FundMovr, un méta-pont qui permet de transférer facilement des actifs entre les chaînes. Le PDG de Fantom, Michael Kong, a déclaré :

Nous sommes très heureux de travailler avec le réseau Movr. Dans un avenir qui reposera fortement sur les technologies inter-chaînes, la solution innovante d’agrégation de ponts de FundMovr jouera un rôle essentiel dans la promotion de l’interopérabilité.

Les jetons Fantom ont le symbole FTM, et pour interagir avec cette plate-forme de contrat intelligent open source, vous devez utiliser des jetons FTM.

FTM joue un rôle important dans l’écosystème Fantom, et vous pouvez gagner des récompenses en pariant votre FTM pour aider à protéger le réseau.

Fantom (FTM) a explosé depuis le 4 décembre 2021 et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché haussier. Le volume quotidien de FTM est toujours élevé, mais les traders qui ont cette crypto-monnaie sur leur liste de surveillance doivent considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Taureaux aux commandes du FTM

Cette crypto-monnaie a fait un grand bond en peu de temps et si vous décidez d’acheter du FTM, vous devez utiliser un ordre ‘stop-loss’ car le risque d’inversion de tendance est toujours élevé.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression cette semaine, le Bitcoin se négocie en dessous de 43 000 $ et le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté.

Si de plus gros investisseurs vendent de manière inattendue une quantité substantielle de FTM, cela pourrait entraîner une correction extrême, car un petit changement de prix pourrait entraîner des ventes massives par les commerçants à fort effet de levier.

FTM se négocie actuellement en dessous de ses récents sommets, et ce serait un signal de vente fort si le prix tombait en dessous du support de 2 $.

Le prochain objectif de cours pourrait être de 1,50 $ ou même moins ; Reste que si le prix monte au dessus de 3$, nous avons la route ouverte à 3,30$.

résumé

Fantom est une plate-forme de contrat intelligent open source pour les actifs numériques et les dApps qui résout les problèmes liés aux limitations des plates-formes blockchain de la génération précédente. FTM est le jeton utilitaire de cette plate-forme, et c’était l’un des jetons les plus performants sur le marché des crypto-monnaies ces dernières semaines.

