Fantom et Celo gagnent plus de 50% au milieu de la DeFi continue et de la manie NFT ⋆ Crypto nouveaux médias

Le marché DeFi enregistre une montée fulgurante alors que le mois d’août touche à sa fin. Alors que la valeur totale verrouillée sur tous les projets DeFi est sur le point de monter en flèche, des projets longs comme Fantom (FTM) et Celo (CELO) ont réussi à afficher des gains impressionnants de plus de 50 % au cours des dernières 24 heures.

Fanton a imprimé une augmentation massive de 340% depuis juillet. À l’heure actuelle, le jeton se négocie à 0,83 $, en hausse de 74% au cours des dernières 24 heures. Celo (CELO) apparaît comme un autre grand gagnant. Le jeton a amassé 81% de gains en 24 heures et se négocie actuellement à 7,62 $. Il convient de noter que la forte augmentation des deux projets peut être attribuée au renforcement des marchés DeFi.

FTM et CELO deviennent de nouveaux enfants dans le bloc

Lundi, la Fantom Foundation a annoncé un programme d’incitation d’une valeur de 250 millions de dollars par le biais duquel le groupe distribuera 370 millions de FTM en récompense aux constructeurs, protocoles et équipes qui relient les actifs à la blockchain FTM et s’engagent dans l’espace.

Annonce d’un programme incitatif de 370 millions de FTM pour les constructeurs ! Si vous êtes une équipe de protocole, nous vous récompenserons pour maintenir et augmenter votre TVL sur Fantom. Commencez à construire dès aujourd’hui ! #buildonfantom https://t.co/AFvAayhsEe – Fondation Fantom (@FantomFDN) 30 août 2021

Bien qu’Ethereum soit la blockchain la plus utilisée dans l’espace NFT et DeFi, Fantom s’est avéré être l’une des plates-formes évolutives de couche 1 les plus prometteuses offrant une compatibilité EVM. Fantom héberge des protocoles DeFi de premier ordre très populaires comme SpiritSwap, Tomb Finance, Cream Finance, Tarot, ainsi que des natifs d’Ethereum comme Curve Finance et SushiSwap.

Ces développements récents ont conduit à l’essor soudain de FTM. Il convient également de noter que le jeton a commencé à grimper à partir de dimanche et a augmenté davantage lorsque la nouvelle du programme d’incitation a été annoncée.

Le prix du CELO a grimpé en flèche lundi après le lancement d’une initiative de 100 millions de dollars « DeFi pour le peuple » par Celo en partenariat avec plusieurs partenaires dont AAVE, SushiSwap, Curve, Ox, UMA, Valora, Ubeswap et Moola Market parmi ses partenaires fondateurs.

L’initiative repose sur la blockchain Celo dans le but de rendre DeFi accessible aux 6 milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde. Selon la version, près de 5 millions de personnes utilisent les applications DeFi. Dont 90 % appartiennent à des pays développés. La plate-forme mobile de Celo mettra DeFi à portée de main de toute personne possédant un téléphone mobile.

Il convient de noter que le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a connu une croissance explosive cette année. Les projets DeFi sont sur le point de monter en flèche et de créer leurs sommets historiques. Comme indiqué précédemment par CoinGape, la valeur totale verrouillée (TVL) dans DeFi a déjà dépassé 82 milliards de dollars et pourrait exploser par 10 d’ici 2022, selon l’investisseur vétéran de la crypto Matthew Roszak. Cependant, DeFi attend toujours une adoption massive à l’échelle mondiale.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.