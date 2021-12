Fantom intègre DIA pour donner à vos dApps accès aux oracles

Fantom (FTM / USD), la plate-forme blockchain hautement évolutive pour les applications dApps, DeFi et d’entreprise, a intégré le fournisseur Oracle open source DIA dans son écosystème, a appris Invezz dans un communiqué de presse. L’intégration de DIA avec Fantom Opera Mainnet donnera accès aux dApps alimentées par Fantom à des oracles de bout en bout personnalisables.

Les développeurs DeFi tirent parti des sources de données DIA pour créer des cas d’utilisation

Avec l’intégration, les développeurs DeFi sur le réseau principal d’Opera pourront tirer parti du vaste ensemble de sources de données de DIA pour créer de nombreux cas d’utilisation, notamment des prêts, des prêts, des pièces stables, DEX, des récompenses de participation, etc.

Les oracles sont la base des applications DeFi émergentes

La valeur totale bloquée (TVL) dans les protocoles DeFi a gagné plus de 1000% depuis janvier de cette année et les oracles sont devenus un composant crucial des applications DeFi émergentes car les dApps s’appuient sur des sources de données externes vérifiées et fiables. DIA s’approvisionnera en données à partir des actifs natifs du réseau Fantom, car la plupart des projets Fantom s’exécutent exclusivement sur la blockchain Fantom.

Vous obtiendrez des informations directement de SpookySwap et d’autres marchés natifs, permettant aux projets Fantom natifs de recevoir des données d’un oracle Fantom natif. Cela garantira une infrastructure de données sans friction, personnalisable et transparente avec une couverture maximale des données sur les prix des actifs.

Le PDG de Phantom, Michael Kong, a commenté :

Nous sommes ravis d’avoir implémenté les oracles open source de DIA sur le réseau principal Fantom. L’approche décentralisée de DIA pour l’approvisionnement des données aidera les développeurs dApp à créer des produits précis et résilients sur Fantom.

Michael Weber, fondateur et président de l’association DIA, a ajouté :

Fantom est un écosystème passionnant avec un grand livre rapide et efficace et un nombre croissant d’applications fonctionnelles. Nous sommes très heureux de contribuer à son adoption en aidant les nouvelles dApps à avoir accès à des données transparentes et fiables. Les développeurs Fantom peuvent désormais commencer à utiliser les oracles DIA pour créer de nouveaux cas d’utilisation pour n’importe quel actif numérique.

L’intégration permettra aux développeurs du réseau Fantom de personnaliser des méthodes spécifiques et de créer des oracles de flux à prix unique, obtenant ainsi une adaptabilité et une transparence maximales. Ils pourront porter des applications Ethereum natives (ETH / USD) sur le réseau Fantom et connecter des oracles DIA pour alimenter leurs contrats intelligents, car Fantom prend en charge Ethereum Virtual Machine (EVM).

Le poste Fantom intègre DIA pour donner à ses dApps un accès aux oracles apparus en premier sur Invezz.