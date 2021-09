Fantom Into NFT World – NFT sur FTM change-t-il la donne ?

in

il y a 10 minutes | 2 minutes de lecture

Les places de marché NFT continuent de croître rapidement.

Fantom a des coûts de transaction minimes.

Plusieurs devises ont récemment bondi avec le marché des crypto-monnaies. Depuis dernièrement, FTM a gagné du terrain dans sa montée et son rallye haussier semble prendre de l’ampleur à l’heure actuelle. Fantom est une plate-forme de contrat intelligent avec un graphe acyclique dirigé (DAG) qui fournit des services financiers décentralisés aux développeurs en utilisant leurs propres algorithmes de consensus uniques.

Le NFT est un type de jeton blockchain. Les NFT sont essentiels dans le monde créatif. Il s’agit des réseaux que les producteurs indépendants utilisent pour monétiser leur matériel et atteindre directement les consommateurs sans agences ou sociétés de publicité.

Les marchés de jetons non fongibles (NFT) continuent de croître. Les ventes de NFT auraient atteint 363,8 millions de dollars en juillet, en hausse de 506% par rapport à juin et de près de 1 300 % depuis janvier.

L’explosion du NFT reflète une acceptation généralisée aidée par une technologie améliorée. Les coûts bas et les vitesses de transaction rapides de Fantom ont facilité le développement, la modification et le trading NFT simples.

Ethereum à Fantom Token Bridge en cours de développement

La Fondation Fantom finalise actuellement, Artion, une place de marché et une infrastructure spécialisées NFT sans aucun frais. Les coûts de transaction pour créer, vendre et acheter des TVN sont souvent élevés, limitant l’accès aux riches.

Le créateur de Yearn.finance et Keep3r Network, Andre Cronje, travaille sur un pont symbolique entre Ethereum et l’ERC-721 NFT de Fantom. Les utilisateurs de Fantom ont réagi positivement à la nouvelle, la louant comme une victoire majeure pour l’écosystème FTM sur Twitter.

Avec tous les problèmes ci-dessus, Fantom arrive comme un sauveur. Parce que Fantom a des coûts de transaction minimes, toutes les transactions NFT restent bon marché et accessibles à tous. Ensuite, il y a le facteur temps.

Personne ne veut payer de frais de transaction et découvrir ensuite que sa transaction a échoué après un délai de 30 minutes. La vitesse et l’efficacité de Fantom garantissent des confirmations rapides sans ennuyer les artistes et les fans. Selon CoinMarketCap, le prix Fantom est de 1,29 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 412 077 000 USD.