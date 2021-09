Fantom, la plateforme émergente de blockchain est à la hausse

Fantom, comme SOL, est un tueur d’Ethereum. L’écosystème Fantom DeFi vaut 1,3 milliard de dollars.

Le marché des crypto-monnaies a récemment augmenté et plusieurs devises ont emboîté le pas. Fantom (FTM) a récemment gagné du terrain dans cette hausse, et son rallye haussier semble se renforcer. Après Solana (SOL) et Cardano (ADA), Fantom a été surnommé le « tueur d’Ethereum » (ADA).

Fantom est un projet de blockchain robuste qui permet aux utilisateurs de créer des applications décentralisées sur mesure (Dapps) et des jetons non fongibles (NFT). Un avenir plus démocratique et efficace est recherché par la Fondation Fantom, tandis que les anciennes initiatives de blockchain comme Bitcoin sont confrontées à des difficultés. Fantom cherche à améliorer les performances, la sécurité et l’évolutivité des crypto-monnaies décentralisées.

Fantom, comme SOL, est un tueur d’Ethereum qui utilise l’architecture de contrat intelligent Direct Acyclic Graph (DAG). Son évolutivité est passée à 300 000 transactions par seconde. Lachesis, un système basé sur la blockchain, alimente FTM.

Les principaux projets de blockchain, notamment Chainlink, Raviton et Band Protocol, se sont associés à lui, déclenchant une flambée des prix. Le FTM est en hausse depuis un mois.

Sa valeur marchande était de 47 millions de dollars et chaque jeton coûtait 0,0182 $. FTM était le 92e plus gros actif cryptographique six mois plus tard, avec une valeur marchande de 869 millions de dollars et un prix symbolique de 0,3418 $. Jeton FTM, au prix de 1,26 $ selon CoinMarketCap.

Le prix du FTM a augmenté de 7098 % cette année, tandis que la capitalisation boursière a augmenté de 6 942 %. C’est beaucoup d’argent pour un projet qui ne date que d’un an et qui ne cesse de grandir.

Croissance plus rapide que TVL

Selon DeFi Llama, l’écosystème Fantom DeFi vaut 1,3 milliard de dollars. De plus, ce chiffre a augmenté de 108 000 % en 5 mois. De plus, Curve Finance et Sushiswap, tous deux basés sur des protocoles différents, sont accessibles sur le réseau Fantom.

Les transactions quotidiennes du réseau Fantom ont également augmenté de manière significative. Les transactions et les adresses actives croissent plus rapidement que TVL. Ceci est potentiellement positif car cela montre que les nouveaux utilisateurs de Fantom sont engagés plutôt que passifs. Cela devrait augmenter les coûts et la vélocité des jetons. Les mots-clés de recherche dans le monde entier de « Fantom crypto » et « FTM coin » ont atteint de nouveaux sommets historiques ces dernières semaines.