Fantom Price gagne 37,1% à 0,701 $ – Où acheter FTM ⋆ Crypto new media

Le marché plus large de la cryptographie est toujours confronté à une forte résistance l’empêchant d’atteindre des niveaux plus élevés. Cependant, cela n’a pas étouffé les gains de certains altcoins. Fantom est actuellement l’un des principaux gagnants dans les graphiques cryptographiques avec une tendance à la hausse à deux chiffres au cours des dernières 24 heures, et il se rapproche d’un nouveau record historique.

Fantom se négocie à 0,701 $ au moment de la rédaction après un gain de 37,1% en 24 heures.

Analyse des prix fantomes

Source : Tradingview

Le prix de Fantom a grimpé en flèche au cours des dernières 24 heures. Au cours de cette période, les prix sont passés d’environ 0,50 $ à 0,70 $ actuellement. La tendance haussière s’est produite malgré le léger recul du marché au sens large.

Le support d’achat est actuellement élevé et nous pourrions voir Fantom atteindre des niveaux plus élevés. La prochaine résistance est à 0,72 $. Il avait testé ce niveau au cours des dernières 24 heures, mais il a été rejeté peu de temps après. Le rallye haussier est actuellement fort et FTM pourrait revenir à ce niveau. Si la pression d’achat continue de se maintenir, un rallye vers 0,80 $ sera inévitable. S’il réalise un gain de 26% par rapport aux prix actuels, FTM aura créé un nouveau record historique.

D’un autre côté, le soutien du marché s’affaiblit, car la plupart des crypto-monnaies se négocient dans la zone verte. Si les acheteurs décident de vendre, un renversement de tendance des prix FTM se produira et l’altcoin retestera des niveaux de support inférieurs de 0,66 $. Une forte correction pourrait également pousser les prix en dessous de 0,60 $.

La récente flambée des prix de FTM survient lorsque le réseau Fantom gagne en adoption, augmentant la valeur totale verrouillée (TVL) à de nouveaux sommets. Fantom a actuellement un TVL d’environ 406 millions de dollars. Certains des grands projets lancés sur le réseau incluent CurveFinance et SpookySwap, qui ont augmenté l’activité en chaîne.

