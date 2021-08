Fantom Rallyes, Solana atteint 100 $ en DeFi continu, NFT Craze

Source : AdobeStock / Bangkok Click Studio

La plateforme de contrats intelligents Fantom et son jeton FMT s’est imposé comme le grand gagnant sur le marché des crypto-monnaies aujourd’hui, après une énorme remontée des prix du week-end alimentée par la croissance de la finance décentralisée (DeFi) et du trading de jetons non fongibles (NFT). Pendant ce temps, le jeton natif SOL de le réseau Solana Il a également grimpé en flèche, brisant le niveau très important des 100 $ pour la première fois de son histoire.

Au moment de la rédaction (09:08 UTC), le jeton FMT de Fantom a augmenté de 43% au cours des dernières 24 heures pour se négocier au prix de 0,7259 $. Le prix a encore augmenté de 30% au cours des 7 derniers jours, bien qu’il n’ait pas encore retrouvé son sommet historique de 0,9587 $ depuis mai de cette année.

Tableau des prix Fantom à 1 an. Source : CoinGecko

De même, le jeton SOL de Solana a remarquablement augmenté aujourd’hui, s’échangeant 7,5% de plus au cours des dernières 24 heures à un prix d’un peu plus de 99,65 $. La cassure du niveau significatif de 100 $ pour SOL s’est d’abord produite entre 2 et 3 heures du matin UTC, ce qui signifie qu’elle s’est produite aux premières heures de la négociation lundi en Asie et dimanche soir aux États-Unis. Avant de revenir un peu plus tard.

Tableau des prix Solana à 1 an. Source : CoinGecko

La croissance des deux plates-formes intervient alors que l’espace NFT continue de se réchauffer et que l’activité liée au NFT s’accélère à la fois chez Solana et Fantom.

Fantom, pour sa part, a signalé une augmentation des échanges NFT la semaine dernière, tandis que la valeur totale bloquée (TVL) dans les protocoles liés à DeFi sur le réseau s’est également accélérée au cours du mois dernier, selon les données de Defi Llama. . Au moment de la rédaction de cet article, le TVL de Fantom s’élevait à près de 600 millions de dollars, soit plus du double en un mois.

Dans le même temps, le créateur du protocole principal DeFi Yearn.Finance (YFI) Andre Cronje a intensifié son projet Fantom avec une série de tweets ces derniers jours, tout en recevant les éloges de la communauté en retour :

Presque un an plus tard. – André Cronje (@AndreCronjeTech)

Mientras tanto, la red mucho más grande de Solana también ha experimentado un crecimiento masivo en el valor total bloqueado en la plataforma, pasando de USD 1,22 mil millones el 1 de agosto a más de USD 3 mil millones en la actualidad, según Defi Appelle. Sans surprise, l’augmentation de l’utilisation de DeFi sur la plate-forme a également fait grimper le prix de SOL, augmentant de plus de 170% par rapport à environ 35 $ plus tôt dans le mois.

La croissance de Solana intervient également alors que l’équipe a annoncé un événement “Ignition” qui débutera mardi cette semaine. On ne sait pas encore exactement à quoi “Ignition” fait référence, certains utilisateurs spéculent qu’il s’agit d’un événement de gravure de jetons et d’autres pensent qu’il s’agit d’une sorte d’événement de lancement pour les développeurs d’applications décentralisées (dapp).

Source: r / Solana – Subreddit officiel de Solana

Et tandis que les fans devront attendre et voir ce que l’équipe de Solana prévoit, le prix de SOL est resté élevé sur le marché, malgré une “traction sur le tapis” présumée plus tôt dans le mois. Le jeton a maintenu la position du top 10 qu’il a obtenue il y a deux semaines, se classant actuellement au huitième rang des crypto-actifs les plus précieux, selon le classement de CoinGecko.

