Commerce et investissement

Fantom voit une avalanche de nouvelles activités pour battre des records et annonce des récompenses à développer sur la plate-forme

La plate-forme de couche 1 traite plus d’un million de transactions et enregistre 16,5 000 FTM de frais alors que TVL atteint 750 millions de dollars et que le jeton FTM approche un pic de 0,95 $.

La plate-forme de couche 1 Fantom (FTM) suit les traces de Polygon (MATIC) et d’Avalanche (AVAX) en annonçant l’extraction de liquidités à l’échelle de l’écosystème.

Comme très récemment, AVAX a énormément bénéficié de son programme en pompant plus de 500 % en un peu plus d’un mois ; FTM s’est désormais mis au rallye.

En seulement quatre jours, FTM a bondi de plus de 110 % pour dépasser 0,88 $. Au moment de la rédaction, FTM se négocie à 0,83 $, toujours en baisse de 12% par rapport à son sommet historique de début mai à environ 0,95 $.

Le rassemblement a eu lieu alors que le projet annonçait un programme incitatif de 370 millions de FTM pour les constructeurs. “Si vous êtes une équipe de protocole, nous vous récompenserons pour le maintien et l’augmentation de votre TVL sur Fantom”, a-t-il déclaré.

L’extraction de liquidités devenant populaire, l’équipe Fantom note qu’elle a été invitée à offrir des récompenses à ses utilisateurs prêts à se déployer au sommet de la chaîne. Ils ont noté,

« Nous pensons que jouer selon le livre ne justifie pas des résultats différents. Par conséquent, nous avons décidé d’introduire un type de programme différent pour mieux aligner les incitations entre les utilisateurs, les constructeurs et le réseau.

Pouvez-vous prédire la croissance de l’écosystème #Fantom après son programme d’incitation d’une valeur de 370 millions de dollars FTM ? pic.twitter.com/F2yXT82snC – Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) 30 août 2021

À partir de ce lundi, le protocole a engagé 370 000 000 FTM dans le programme. Un protocole peut s’appliquer pour bénéficier des récompenses si leur TVL sur le protocole reste au-dessus d’une moyenne pondérée dans le temps de 5 à 100 millions de dollars pendant une période prolongée.

Depuis vendredi, la valeur totale verrouillée (TVL) sur le protocole est passée d’un peu moins de 440 millions de dollars à 750 millions de dollars lundi. Début mai, le TVL sur Fantom était inférieur à 2,9 millions de dollars, ce qui a maintenant atteint un peu plus de 683 millions de dollars, selon DeFi Llama.

SpookySwap représente 29,5% de ce TVL, suivi de Curve, Scream et SpiritSwap, avec Cream Finance à la 8e place, tandis que Sushi a également déployé 5,3 millions de dollars.

Le programme d’extraction de liquidités et la flambée des prix FTM qui en a résulté ont permis à la plate-forme d’enregistrer plus d’un million de transactions quotidiennes.

Le nombre de transactions sur Fantom a explosé pour atteindre un pic de 1 169 019 transactions le 30 août, contre un peu plus de 263 000 la semaine dernière.

Il en va de même pour les frais de transaction sur la plate-forme, qui ont conservé environ 5 000 FTM par jour lorsqu’ils ont affiché une augmentation massive à 67 588 FTM lundi. L’ATH avant cela était de 16 582 FTM le 23 mai 2021, selon FTMScan.

Fantom FTM

0,70 $

-0,32%

+38,10%

+24.29%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.