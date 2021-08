in

Au refuge de Fune sur l’île d’Iki, Jin affronte le tournoi Hidden Cove Bokken, affrontant quatre adversaires coriaces dans des combats en tête-à-tête.

Ce n’est qu’une des nouvelles rencontres difficiles que Ghost of Tsushima Director’s Cut ajoute au jeu, et vous devrez utiliser toutes vos compétences pour réussir.

Voici comment vous gagnez le tournoi Bokken dans Ghost of Tsushima Director’s Cut.

fantôme de Tsushima | Comment battre le tournoi Hidden Cove Bokken

Pour un guide visuel montrant les différents timings et techniques dont vous avez besoin pour gagner le tournoi Bokken, regardez la vidéo ci-dessous :

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Chaque challenger a un style de combat différent, et tous vous battront facilement si vous n’exploitez pas leurs faiblesses.

Nous allons également décomposer chaque combattant ci-dessous.

Tournoi Fantôme de Tsushima Bokken| Raider brutal Kai

Le Brutal Raider, Kai est le plus simple à vaincre. Pour marquer 5 coups sur lui, attendez son attaque imblocable, puis effectuez une esquive en appuyant une fois sur Cercle, puis sur Carré immédiatement après.

Tournoi Fantôme de Tsushima Bokken | Moine exilé

Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez exploiter pour vaincre le moine exilé. Tout d’abord, comme dans la vidéo, vous pouvez attendre qu’il donne un coup de pied lors de sa deuxième vague d’attaques, puis utiliser une barre oblique d’esquive sur lui.

Cependant, un moyen plus simple consiste à spammer votre capacité Sprint Bash. Cela se fait en appuyant sur R3 pour sprinter, puis en appuyant sur Circle pendant le sprint.

Sprint Bashing le moine l’étourdit assez longtemps pour marquer un coup.

Tournoi Fantôme de Tsushima Bokken | Marchand meurtrier

Personnellement, j’ai trouvé le marchand meurtrier le plus difficile. Pour les trois premiers coups que vous lui infligez, vous devez utiliser des parades parfaites pour l’étourdir.

Après avoir encaissé trois coups sûrs, elle passera sur la défensive. Vous pouvez soit utiliser des attaques lourdes pour briser sa garde, l’étourdir et marquer un coup, soit attendre qu’elle riposte avec une attaque parariable.

Cette partie est difficile, alors portez une attention particulière au timing de vos parades.

Tournoi Fantôme de Tsushima Bokken | Pêcheur cramoisi Sao

Enfin, le Crimson Fisherman Sao est un mélange des trois combattants que vous avez affrontés jusqu’à présent.

Il commencera par une attaque en rotation imblocable, avant d’enchaîner avec un coup dur qui vous simulera avec un timing de blocage difficile.

J’ai eu le plus de succès avec l’utilisation d’une barre oblique d’esquive sur son attaque de rotation rouge et imblocable. Mais vous pouvez aussi essayer de parer son dernier coup de couteau, ou utiliser une attaque rapide pour le toucher à la fin de son combo.

Avec lui vaincu, vous pouvez réclamer votre prix et accéder à un nouveau magasin de teinture pourpre à l’est d’Iki.

Pour en savoir plus sur les aventures de Jin à Iki, voici comment terminer les nouveaux contes mythiques dans Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Ou pour plus de Ghost of Tsushima, voici où trouver tous les chapeaux, kits de swork et œufs de Pâques à collectionner.