Ghost of Tsushima Shrine of Ash est l’un des trois nouveaux sanctuaires du vent avec un œuf de Pâques spécial proposé.

Terminer le sanctuaire des cendres donne à Jin un ensemble d’armures inspirées de Kratos de God of War. Ce n’est pas le plus difficile des trois, mais il met quand même à l’épreuve les petites cellules grises avec son énigme poétique.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Fantôme de Tsushima Sanctuaire de cendres | Emplacement du sanctuaire des cendres



L’emplacement du sanctuaire des cendres est au nord de l’étiquette de la carte de la forêt de Yahata, près de l’échelle de Tatsu. C’est un peu difficile à repérer au début, mais vous saurez que vous êtes sur la bonne voie lorsque vous verrez des bouleaux blancs. Ceux-ci entourent le sanctuaire, mais y accéder est un peu plus difficile.

Vous ne pouvez accéder au sanctuaire des cendres que par son côté ouest, où vous verrez un escalier taillé dans la pierre.

Le puzzle de ce sanctuaire est :

À l’automne, un arbre fruitier qui passe de la graine au jeune arbre d’un étranger et de son fils. Garçon, honore le combat de ton père. Montre lui la force de ta lame

Si vous avez terminé Ghost of Tsushima Act 2, vous savez probablement ce qui va suivre. Sinon, retournez à l’histoire du jeu de base et progressez dans l’acte 2.

Fantôme de Tsushima Sanctuaire de cendres | Comment obtenir l’armure du clan Sakai



Vous avez besoin de l’armure du clan Sakai que le père de Jin portait autrefois, et l’obtenir fait partie du récit principal. Vous l’obtiendrez automatiquement après avoir terminé la mission d’histoire Ghost from the Past.

Fantôme de Tsushima Sanctuaire de cendres | Comment obtenir une armure God of War



Portez l’armure du clan Sakai, puis placez-vous dans le sanctuaire. Tirez votre épée… et c’est tout. Une courte scène se joue, puis Jin obtient le Helm of War, le masque facial Spartan et le vêtement Ghost of Sparta pour l’armure du clan Sakai.

Les défis du sanctuaire ne sont qu’une partie de la nouvelle extension d’Iki Island. Le tournoi Bokken est un autre test épuisant de vos compétences, et voici où trouver tous les chapeaux, kits de swork et œufs de Pâques à collectionner.

Si vous n’avez pas encore abordé le Sanctuaire taché de sang, voici également comment obtenir l’ensemble d’armure Bloodborne.