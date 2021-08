Fantôme du sanctuaire de Tsushima dans l’ombre | Comment obtenir l’armure de l’ombre du colosse

in

Les Sanctuaire du fantôme de Tsushima dans l’ombre est l’un des trois nouveaux sanctuaires du vent de Director’s Cut.

Ces sanctuaires abritent l’armure d’œufs de Pâques sur le thème PlayStation de Ghost of Tsushima. Vous trouverez l’armure Shadow of the Colossus dans le sanctuaire de Shadow, mais seulement si vous avez suffisamment progressé dans le jeu principal pour l’obtenir.

Fantôme du sanctuaire de Tsushima dans l’ombre | Sanctuaire à l’emplacement de l’ombre



Le sanctuaire de l’ombre se trouve près de la côte sud de l’île d’Iki, juste au sud du marqueur de carte des empreintes de Bouddha. Un tapis au sol et une bougie marquent l’entrée du sanctuaire, mais vous devrez faire de l’escalade pour y accéder.

Shrine in Shadow’s puzzle est :

La pierre ne connaît pas de saison, Ni le colosse abattu pour sauver une âme. Vagabond, viens comme à travers la brume, un fantôme ne projetant aucune ombre.

Si la dernière ligne n’était pas déjà un indice, vous aurez besoin de l’armure fantôme pour résoudre ce casse-tête.

Fantôme du sanctuaire de Tsushima dans l’ombre | Comment obtenir une armure fantôme



Jin acquiert automatiquement Ghost Armor, mais pas avant assez tard dans le jeu. Il lui est donné une fois que vous avez commencé la mission d’histoire From the Darkness à la fin de Ghost of Tsushima Act 2. Si vous n’y êtes pas encore, ne vous embêtez pas encore avec le sanctuaire dans l’ombre.

Fantôme du sanctuaire de Tsushima dans l’ombre | Comment obtenir l’armure Shadow of Colossus



Avec l’armure fantôme en main, dirigez-vous vers le sanctuaire de l’ombre et équipez-vous de l’armure. Tenez-vous dans le sanctuaire, puis lancez une bombe fumigène pour que la fumée enveloppe Jin. Cela déclenche une cinématique et vous récompense avec le masque du colosse et l’armure du colosse, ce dernier étant un skin alternatif pour l’armure fantôme de Jin.

Si vous n’avez pas encore abordé le Sanctuaire taché de sang ou le Sanctuaire des cendres, c’est là que vous obtiendrez respectivement l’ensemble d’armure Bloodborne et l’armure God of War.

Les défis du sanctuaire ne sont qu’une partie de la nouvelle extension d’Iki Island. Le tournoi Bokken est un autre test épuisant de vos compétences, et voici où trouver tous les chapeaux, kits de swork et œufs de Pâques à collectionner.