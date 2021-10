Fantômes, changement de taille et plus

Capture d’écran : Niantic

Hé, tu veux entendre une histoire de fantôme ? C’est court, un seul acte. Et voilà : nous sommes déjà à la saison d’Halloween. Je peux le dire non pas par la météo saisonnière (mon application météo a atteint un sommet de 73 F aujourd’hui) ou la bière à la citrouille (il y a une pénurie cette année), mais parce que Niantic a récemment dévoilé les détails de l’événement annuel d’Halloween de Pokémon Go.

L’événement Pokémon Go Halloween Mischief, qui devrait se dérouler du vendredi 15 octobre à la fin du mois, est divisé en deux phrases distinctes. Le premier, « Creepy Companions », se termine le 22 octobre, date à laquelle le second, « Ghoulish Pals », commence. Chaque phase présente différents Pokémon que vous pouvez rencontrer lors de rencontres sauvages ou de raids. Pendant « Ghoulish Pals », certains de ces Pokémon pourront utiliser un nouveau mécanisme de changement de taille.

Voici tous les Pokémon que vous pouvez rencontrer lors de rencontres sauvages au cours de la première phase : Zubat, Drowsy, Misdreavus, Gastly, Spinarak, Shuppet, Stunky, Woobat, Gothita et Yamask. Vous pouvez également rencontrer des versions « Halloween Mischief » de Pikachu et Piplup, qui sont fondamentalement les mêmes versions de ces Pokémon, sauf avec de petits chapeaux idiots. Le raid cinq étoiles présente une forme modifiée de Giratina, tandis que le méga raid comprend Mega Gengar.

La deuxième phase, quant à elle, comprend Gastly, Murkrow, Misdreavus, Shuppet, Litwick, Yamask, Haunter, Purrloin, Phantump et Pumpkaboo (qui peuvent apparaître en quatre tailles). Ces Pikachu et Piplup aux chapeaux idiots apparaissent également. Le raid cinq étoiles met en vedette Darkrai. Mega Absol est le Pokémon du méga raid.

Pendant les deux phases, vous pouvez faire éclore Spinarak, Misdreavus, Litwick et Shuppet à partir d’œufs de 7 km. Une fois que Phantump sera introduit dans « Ghoulish Pals », vous pourrez également les faire éclore.

En plus de tout cela, vous pouvez attraper des objets sur le thème d’Halloween pour votre avatar, y compris un bandeau Hoopa et une tête de citrouille Pikachu qui fait des cauchemars. Mais le facteur qui fait vraiment claquer des dents ici est le rythme auquel Pokémon Go parcourt les événements saisonniers, une marque indéniable du flux ineffable du temps. Des trucs effrayants.