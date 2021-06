Fanzart Hawk Plus : restez sans transpiration à la maison cet été avec un ventilateur sur pied pivotant à 360 degrés

Au cours de la période d’essai, ce critique a combiné le Hawk Plus (couleur blanche) avec un climatiseur intérieur split et les résultats ont été incroyables.

Grâce à la technologie moderne, l’expérience des fans ne sera plus jamais la même. Ma référence ne concerne pas le public obsédé par le cricket ou le football, mais l’humble ventilateur – plafond ou piédestal – qui fait partie intégrante de la façon dont nous gardons nos maisons au frais. Il y a toujours eu un désir de manipuler l’air pour le plaisir. Pas étonnant que les fans d’aujourd’hui aient dépassé leur capacité d’éventer électroniquement une personne ; ils se présentent désormais dans des designs innovants et sont équipés des dernières technologies. Ils sont minces, assez puissants et silencieux, certains sont même livrés avec une télécommande (ou sont basés sur une application), des lumières LED, un haut-parleur Bluetooth, etc. Certains adaptent intelligemment leur vitesse en fonction de la température ambiante.

Nous sommes peut-être encore à des années d’une maison intelligente de haute technologie avec un certain nombre d’appareils connectés à Internet, mais Fanzart, basé à Bengaluru, a mis au point des ventilateurs intelligents et technologiques qui ont la capacité d’améliorer nos maisons. Fanzart est un leader dans le segment des ventilateurs de luxe. Au début, nous avions passé en revue son ventilateur designer Melody; il est maintenant temps pour les fans conventionnels de faire de la place au Hawk Plus de Fanzart. Au prix de Rs 13 990, il s’agit d’un ventilateur sur pied télécommandé de nouvelle génération qui tourne à 360 degrés tout en oscillant en trois dimensions (horizontale et verticale) avec une fonction Eco intégrée (nous l’expliquerons plus tard). Il est idéal pour les couloirs, les bureaux à domicile, les chambres d’enfants, les salons, les bureaux ou les salles de télévision.

Nous avons tous vu comment les ventilateurs sur pied conventionnels émettent un souffle d’air pendant quelques secondes lorsque le ventilateur oscille dans notre direction. Cela rend rarement l’expérience confortable – soit la brise est trop forte, soit elle est insuffisante pour se sentir à l’aise. Avec le Hawk Plus de Fanzart, vous pouvez contrôler l’oscillation, ajuster sa hauteur, le combiner avec l’utilisation d’un climatiseur pour un flux d’air uniforme et plus encore.

Au cours de la période d’essai, ce critique a combiné le Hawk Plus (couleur blanche) avec un climatiseur split intérieur et les résultats ont été incroyables. Il y avait une bonne circulation d’air, le ventilateur est ultra silencieux et facile à utiliser avec sa télécommande. Le design scandinave élégant et unique du ventilateur et sa finition blanche mate confèrent un charme esthétique et minimaliste, ce qui le rend idéal pour les maisons contemporaines et les espaces commerciaux modernes.

Le Hawk Plus est livré avec une fonction convertible en hauteur 2-en-1. Sa tige amovible permet à un utilisateur de l’ajuster à deux hauteurs, offrant des niveaux de brise variés. Fondamentalement, le ventilateur peut se transformer en enlevant simplement sa tige – de 54 pouces à 34 pouces et vice versa. La caractéristique clé est un contrôle complet de l’oscillation, vous permettant de maximiser le confort pour le nombre de personnes que le ventilateur dessert à la fois.

La fonction Hawk Plus Eco permet d’ajuster la vitesse à la température ambiante ambiante. Vient ensuite la fonction Flip, où ce ventilateur sur pied télécommandé peut être tourné vers le haut pour assurer la circulation de l’air, sans les inconvénients des coups d’air. De plus, son oscillation 3D peut être combinée à l’utilisation d’un climatiseur afin que l’air frais atteigne tous les coins d’une pièce.

Dans l’ensemble, le Hawk Plus aux multiples facettes constitue un ajout esthétique et fonctionnel à votre maison ou bureau moderne avec sa technologie futuriste et sa finition élégante. Achetez-le pour donner une touche intelligente à votre maison.

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de l’air : 4 m/s

Flux maxi : > 4200 m3/h

Oscillation : 60, 90, 180, 360 degrés

Niveau sonore : < 55 dB

Puissance : 65 W Ventilateur

Hauteur : 1156 mm/45,5 pouces

Télécommande incluse

Prix ​​public estimé : Rs 13 990

