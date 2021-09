FAQ Apple Watch Series 7 : comparaisons de couleurs, compatibilité des bracelets, date de sortie

in

Apple Watch Series 7 a fait ses débuts publics plus tôt cette semaine avant un lancement cette année. Bien que nous ne connaissions pas encore la date de sortie exacte au-delà de «plus tard cet automne», nous avons des réponses aux questions fréquemment posées que vous vous posez peut-être.

Mes bracelets Apple Watch existants fonctionneront-ils avec la série 7 ?

L’Apple Watch Series 7 introduit de nouvelles hauteurs de boîtier et un écran plus large, mais la dernière actualisation de la conception maintient toujours la compatibilité des bandes entre les modèles.

La collection Apple Watch Series 7 dévoile cinq nouvelles couleurs de boîtier en aluminium, dont minuit, starlight, vert et un nouveau bleu et (PRODUCT)RED, ainsi qu’une palette passionnante de bracelets Apple Watch compatibles avec tous les modèles d’Apple Watch. De plus, Apple Watch Series 7 offre une rétrocompatibilité avec les bracelets Apple Watch précédemment publiés.

Comme toujours, vous devez toujours rester dans la même version de montre plus petite ou plus grande pour conserver la compatibilité du bracelet.

Quelles sont les nouvelles tailles d’Apple Watch ?

L’Apple Watch Series 7 est disponible en deux nouvelles tailles : 41 mm (taille plus petite) et 45 mm (taille plus grande). Voici comment fonctionne la compatibilité des bandes avec les nouvelles tailles :

Plus petit : 38 mm, 40 mm, 41 mm Plus grand : 42 mm, 44 mm, 45 mm

Les tailles Apple Watch font référence à la hauteur verticale du boîtier qui a augmenté au fil des ans, mais la largeur a conservé une taille suffisamment similaire pour ne pas encore rompre la compatibilité des bandes.

Où sont les couleurs gris sidéral et argent ?

Apple Watch Series 7 a rafraîchi les couleurs de boîtier pour tous les modèles en aluminium :

minuit (remplace le gris espace) starlight (remplace l’argent) vert (couleur pour la première fois) bleu (plus clair que l’année dernière) rouge (couleur plus foncée que l’année dernière)

Les versions Nike de l’Apple Watch Series 7 sont également disponibles à minuit et à la lumière des étoiles. Le gris sidéral et l’argent sont toujours proposés dans l’Apple Watch Series 3 et l’Apple Watch SE.

Série 7 à la lumière des étoiles et à minuit

En termes simples, minuit peut être votre meilleur choix si vous préférez l’option la plus sombre tandis que la lumière des étoiles est l’option la plus claire la plus comparable.

Série 6 en argent et gris sidéral

Nous n’avons pas eu le temps de nous familiariser avec les nouvelles couleurs au moment de la rédaction, mais minuit semble être plus proche du bleu foncé que du gris ou du noir. Qu’il s’agisse ou non d’une option suffisamment neutre pour les clients qui souhaitent la couleur la plus proche du noir est une décision personnelle.

L’argent, le graphite et l’or en acier inoxydable restent dans la gamme de la série 7 aux côtés des versions en titane argent et noir sidéral.

Attendez, le rouge et le bleu sont différents cette année aussi ?

Oui, voici comment chaque couleur se compare entre la série 6 et la série 7 :









Et pour faire bonne mesure, voici Apple Watch SE gold contre Apple Watch Series 7 starlight :

Combien plus grands sont les nouveaux écrans ?

L’Apple Watch Series 7 présente une lunette plus fine autour de l’écran ainsi qu’un écran plus grand par rapport aux modèles précédents :

La série 7 a 20 % d’espace d’écran en plus que l’Apple Watch SE et la série 4-6 La série 7 a 50 % d’espace d’écran en plus que l’Apple Watch et la série 1-3 d’origine

Alors que la hauteur du boîtier a progressivement augmenté au fil des générations, Apple Watch atteint des écrans plus grands sans des hauteurs de montre considérablement plus grandes grâce à des bordures plus fines autour de l’écran.

Attendez-vous à des comparaisons de tailles plus complètes lorsque Apple Watch Series 7 sortira plus tard cette année.

Comment fonctionne une charge plus rapide sur Apple Watch ?

Apple Watch Series 7 vante une «architecture de charge mise à jour» qui peut offrir une expérience de charge plus rapide que les modèles précédents, mais vous avez besoin de la bonne configuration.

Apple souligne que le matériel de la série 7 et le « câble USB-C à charge rapide » de 1 mètre sont nécessaires pour déverrouiller ces numéros :

Charge 33 % plus rapide que la série 6 8 minutes de charge pour alimenter 8 heures de suivi du sommeil 45 minutes pour passer de 0 à 80 %

Notez que l’Apple Watch Series 6 a également fourni une expérience de charge 20 % plus rapide que les modèles précédents l’année dernière. Cela signifie que la série 7 peut charger encore plus rapidement que la série 5 et les modèles antérieurs.

Il est également important de noter qu’Apple souligne qu’une charge plus rapide est déverrouillée sur la série 7 uniquement lors de l’utilisation du “câble USB-C à charge rapide” fourni avec la nouvelle Apple Watch.

Notre compréhension est que la série 7 ne verra pas ces temps de charge plus rapides lorsqu’elle est alimentée par le chargeur MagSafe Duo d’Apple ou d’autres stations d’accueil à chargement multiple. Les tests réels lorsque la série 7 sera disponible seront nécessaires pour présenter des chiffres fermes.

Apple change également le câble dans la boîte pour Apple Watch SE d’USB-A à USB-C, mais seule la série 7 dispose des modifications internes requises pour obtenir des vitesses de charge plus rapides.

Apple vend déjà un chargeur USB-C de 0,3 mètre pour Apple Watch (qui peut ou non se charger plus rapidement). Nous testerons en détail la compatibilité avec des vitesses de charge plus rapides lors de la livraison du nouveau matériel.

Quand pouvez-vous acheter l’Apple Watch Series 7 ?

L’Apple Watch Series 7 a été annoncée le 14 septembre 2021, mais le nouveau matériel n’est pas encore disponible à la commande. Apple n’a pas encore promis de date ferme pour les précommandes ou les livraisons.

Apple donne simplement “plus tard cet automne” comme calendrier de sortie pour Apple Watch Series 7. Cela exclut effectivement une sortie en septembre 2021 lorsque les quatre modèles d’iPhone 13 seront lancés.

Apple a évité de dire que la série 7 sera disponible le mois prochain, ce qui suggère qu’une sortie en octobre pourrait être l’objectif, mais n’est pas garantie. L’automne s’étend techniquement jusqu’en novembre et la majeure partie de décembre, mais manquer la majeure partie de la saison des achats de vacances n’est pas idéal pour l’Apple Watch.

Les doigts croisés sur une sortie en octobre, mais des expéditions en novembre au plus tôt ne sont pas hors de question.

Suite

