FAQ en ligne Nintendo Switch – Tout ce que vous devez savoir – Prix, sauvegardes dans le cloud, jeux rétro

Nintendo Switch Online est un service premium qui propose des jeux en ligne, des jeux rétro, une application mobile dédiée, des offres exclusives et des sauvegardes dans le cloud pour la Nintendo Switch. Pour le dire autrement, c’est l’équivalent Switch de PS+ ou Xbox Live Gold.

Cette FAQ détaille tout ce qu’il y a à savoir jusqu’à présent, y compris des informations sur le nouveau pack d’extension pour le service.

Nintendo Switch Online – FAQ

Qu’est-ce que c’est?

Nintendo Switch Online est le service en ligne premium de Switch qui donne accès à des jeux multijoueurs en ligne, NES et SNES gratuits (accessibles dans des applications spécifiques) prenant en charge le multijoueur en ligne et hors ligne, une application mobile dédiée, des offres exclusives et la possibilité de télécharger tous vos enregistrer les données dans le cloud.

Est-il disponible maintenant ?

Oui, le service Nintendo Switch Online est disponible dès maintenant, tandis que le « Pack d’extension » est également arrivé.

Qu’est-ce que le pack d’extension Nintendo Switch Online ?

Le dernier ajout au service ajoute une gamme de titres Nintendo 64 et SEGA Mega Drive / Genesis à leurs applications respectives (ceux-ci sont répertoriés ci-dessous). De plus, il donne accès au DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

Vous pouvez voir tous les détails à ce sujet dans le guide ci-dessous.

Combien ça coûte?

Le prix varie en fonction de la façon dont vous choisissez de payer, vous trouverez ci-dessous le prix standard de Nintendo Switch Online.

12 mois 3 mois 1 mois d’abonnement familial annuel (jusqu’à 8 utilisateurs) 17,99 £ / 19,99 $ 6,99 £ / 7,99 $ 3,49 £ / 3,99 $ 31,49 £ / 34,99 $

Il existe également une option d’abonnement familial qui offre à Nintendo Switch Online jusqu’à huit commutateurs pour 31,49 £ / 34,99 $ par an. C’est moins de 5 £ / 5 $ par utilisateur si huit personnes sont inscrites.

Le pack d’extension peut être ajouté aux abonnements des membres existants, avec une « réduction au prorata en fonction du nombre de jours restants dans votre abonnement actuel ». Ci-dessous les tarifs pour Nouveau clients prenant le combiné Nintendo Switch Online + Pack d’extension, avec des détails au moment de la rédaction décrivant uniquement un paiement annuel.

12 mois

Abonnement familial annuel (jusqu’à 8 utilisateurs)

49,99 $ / 39,99 € / 34,99 £ 79,99 $USD / 69,99 € / 59,99 £

Quelles sont les règles pour un groupe familial Nintendo Switch Online ?

La chose utile à savoir est que vous n’avez pas besoin d’être dans une famille, directement, pour utiliser le package et économiser de l’argent. Vous pouvez créer un groupe familial dans votre compte Nintendo et ajouter de nouvelles personnes en envoyant simplement une invitation par e-mail, si elles rejoignent et ont un compte, elles ont accès à Nintendo Switch Online via le service.

Il est limité à 8 utilisateurs par abonnement, mais si vous l’organisez avec votre famille et vos amis (en répartissant le prix de manière égale, par exemple), vous pouvez obtenir Nintendo Switch Online à un prix considérablement réduit.

Notre guide de mise en place se trouve ci-dessous.

Puis-je l’acheter avec My Nintendo Gold Points ?

Vous pouvez utiliser vos points My Nintendo Gold pour acheter un abonnement Nintendo Switch Online dans le Nintendo eShop. Cependant, vous ne pouvez pas les utiliser pour le renouvellement automatique, vous devrez donc le laisser s’épuiser manuellement, puis acheter un deuxième abonnement avec vos points.

Pour obtenir un an de Nintendo Switch Online en utilisant uniquement des points or, vous en aurez besoin de 2 000. Vous pouvez, bien sûr, utiliser autant de points que nécessaire pour retirer de l’argent de votre adhésion à la place.

Quels jeux l’exigent pour jouer en ligne ?

Chaque jeu qui a un coût initial et contient du multijoueur en ligne nécessitera Nintendo Switch Online pour jouer au composant multijoueur en ligne. Voici la liste complète :

En ai-je besoin pour jouer gratuitement à des jeux en ligne ?

Non, Nintendo a précisé que les jeux gratuits ne nécessiteront pas d’abonnement Nintendo Switch Online pour jouer en ligne.

Cela affectera-t-il l’eShop et tout autre service de commutation ?

Eh bien, décomposons-le. Vous pouvez toujours acheter des jeux et utiliser gratuitement diverses fonctionnalités intégrées en ligne, mais NSO vous donne accès au jeu en ligne. Voici ce que vous obtenez avec Nintendo Switch Online :

Multijoueur en ligne dans tous les jeux payants qui le prennent en charge. Cela n’inclut pas les jeux gratuits. L’application mobile Nintendo Switch Online.

Cependant, les services en ligne suivants resteront entièrement gratuits :

Boutique en ligne Nintendo. Ajouter et gérer vos amis. Partage de captures d’écran sur les réseaux sociaux. Contrôle parental Nintendo Switch (ceci inclut l’application). Mises à jour du système et du logiciel. Fil d’actualité. Jouer gratuitement à des jeux en ligne.

Nintendo Switch Online – Application mobile

Qu’est ce que ça fait?

L’application mobile était initialement utilisée pour le chat vocal avec d’autres joueurs, mais elle est quelque peu tombée en désuétude. Il comporte quelques sections de jeu spécifiques qui ont divers niveaux d’interaction avec vos activités dans le jeu.

Quels jeux sont pris en charge ?

À l’origine, l’application était limitée à Splatoon 2, mais elle prend désormais en charge un petit nombre de jeux de manière variée.

Nintendo Switch Online – NES, SNES, Nintendo 64, SEGA Mega Drive / Genesis

Sur quatre applications, plus de 100 jeux rétro sont désormais disponibles. Vous pouvez accéder aux jeux NES et SNES avec un abonnement Nintendo Switch Online standard, et si vous ajoutez le pack d’extension, vous pouvez également jouer aux titres Nintendo 64 et SEGA Mega Drive / Genesis.

Nous maintenons une liste complète de tous les jeux disponibles dans le guide ci-dessous.

J’ai donc besoin de télécharger des jeux rétro en ligne individuels sur Nintendo Switch ?

Non, l’ensemble de jeux de chaque système fait partie d’une application que vous pouvez télécharger et utiliser lorsque vous êtes membre.

Qu’advient-il de ces jeux si j’annule mon abonnement ?



Vous ne pouvez jouer à ces jeux rétro (via ces applications) que si vous disposez d’un abonnement actif. Au moment où votre abonnement se termine, vous n’y aurez plus accès.

Même les abonnés actifs devront « s’enregistrer » avec leur console en ligne une fois par semaine ou ils perdront la possibilité d’y jouer. Cela permet à Nintendo de vérifier que vous avez un abonnement actif.

Puis-je utiliser la manette NES Joy-Con pour y jouer ?

Nintendo a sorti un pack de deux manettes NES sans fil pour vous permettre de jouer à votre bibliothèque Nintendo Switch Online NES comme au bon vieux temps.

Il y a cependant un hic : vous devez être membre de Nintendo Switch Online pour pouvoir acheter ces contrôleurs. Espérons que cela ne posera pas trop de problèmes pour ceux qui ont des abonnements familiaux, où, vraisemblablement, seul le «compte principal» est éligible pour acheter les contrôleurs. Si vous pouvez acheter plusieurs paires à la fois, très bien. Si non…

Il y a encore pire que ça. Ceux d’entre vous qui espèrent jouer à Shovel Knight avec une véritable manette NES seront extrêmement déçus, car ces mauvais garçons ne sont capables que de jouer à des jeux NES. En d’autres termes, ils ne fonctionneront sur aucun autre jeu. C’est de la folie absolue, mais c’est Nintendo pour vous.

Vous les chargez en les glissant dans les côtés de votre console, tout comme Joy-Cons. Ils ne fonctionnent pas comme Joy-Cons, alors ne demandez même pas.

GameCube, Game Boy et d’autres systèmes Nintendo seront-ils disponibles ?

Nintendo n’a pas annoncé si les jeux d’autres systèmes figureront ou non dans Nintendo Switch Online. Il y a eu des rumeurs et des spéculations concernant les bibliothèques Game Boy et Game Boy Advance, mais elles ne sont pas confirmées.

Remplace-t-il la console virtuelle ?

Malheureusement, il ne semble pas que nous verrons la console virtuelle sur Nintendo Switch de si tôt. Nintendo a confirmé autant à Kotaku. Voici la citation directe de notre article:

Il n’est actuellement pas prévu de regrouper des jeux classiques sous la bannière de la console virtuelle, comme cela a été fait sur d’autres systèmes Nintendo.

N’oubliez pas que Nintendo choisit ses mots avec soin, donc bien que cela indique que la console virtuelle ne viendra pas sur Switch, il n’indique pas réellement que les jeux classiques ne le seront pas. Tout ce que cela dit, c’est qu’ils ne seront plus sous la même bannière qu’avant.

Nous allons donc prendre un coup de volée plein d’espoir et prier pour que ces jeux arrivent sur Nintendo Switch Online à la place. Ce serait bien de ne pas avoir à les payer à nouveau, n’est-ce pas ?

Nintendo Switch Online – Sauvegardes dans le cloud

Comment fonctionnent les sauvegardes dans le cloud ?

Vous pouvez télécharger automatiquement toutes vos sauvegardes directement dans le cloud. Louange à Nintendo !

Lorsque vous avez un abonnement, cela se produit automatiquement pour tous les jeux prenant en charge le service.

Tous les jeux prennent-ils en charge les sauvegardes dans le cloud ?

Nintendo a annoncé que tous les jeux ne prendront pas en charge la sauvegarde dans le cloud. La raison en est, selon Nintendo, d’éviter de tricher. Dans d’autres cas, cela est probablement dû au codage et à la structure des données de sauvegarde sur des jeux tiers individuels.

Vous pouvez voir une liste de jeux qui ne prennent pas en charge les sauvegardes dans le cloud dans notre guide.

Une justification à cela est que certains éditeurs et développeurs veulent empêcher les joueurs, efficacement, d’annuler les changements négatifs dans les jeux persistants, ou de récupérer des éléments qu’ils ont échangés avec d’autres joueurs, ou de revenir à un classement multijoueur en ligne plus élevé.

Nintendo Switch Online – Jeux réservés aux membres

Il existe quelques jeux compétitifs en ligne qui proposent des options gratuites pour les membres de Nintendo Switch Online. Vous trouverez ci-dessous les options actuelles.

Nintendo Switch Online – Offres réservées aux membres

Bons de jeu Nintendo Switch

Pour 99,99 € / 84 £ / 99,99 $ USD, vous pouvez acheter des « bons de jeu Nintendo Switch » ; vous en recevez deux pour chaque achat, et ces bons peuvent être échangés contre des téléchargements au détail depuis l’eShop ; il s’agit d’une liste limitée principalement de jeux Nintendo propriétaires, ainsi qu’un petit nombre de titres tiers.

Vous pouvez consulter la liste des compatibilités dans la section Nintendo Switch Online de l’eShop.

Nintendo Switch Online – Articles réservés aux membres

Échangeable via l’application NSO du système, il existe actuellement quatre bonus à télécharger pour des jeux spécifiques.

Contrôleurs NES et SNES

Les membres de Nintendo Switch Online peuvent se rendre sur leurs sites My Nintendo régionaux pour commander des manettes sans fil NES et SNES à utiliser sur Switch ; malheureusement le stock est difficile à trouver.

Contrôleurs N64 et Mega Drive / Genesis

Comme c’est le cas avec les contrôleurs NES et SNES, le stock est un problème avec les nouveaux contrôleurs sans fil pour le contenu du jeu Expansion Pack. Vous pouvez suivre les liens à jour et obtenir des mises à jour des stocks ici.

Êtes-vous abonné à Nintendo Switch Online et obtiendrez-vous le pack d’extension ? Manque-t-il des fonctionnalités que vous voulez vraiment ? Faites-le nous savoir avec un commentaire. Nous répondrons également avec plaisir à toute autre question que vous pourriez avoir.