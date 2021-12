FAQ Web3 : qu’est-ce que le Web 3.0 ? Et pourquoi Elon Musk l’appelle-t-il « BS » ?

Il y a un terme qui bouillonne sur les réseaux sociaux et qui déroute énormément de gens. Ce terme est « Web 3.0 », également appelé « Web3 ». Le phénomène est présenté par les premiers partisans comme l’avenir d’Internet. Pour d’autres, ce n’est qu’un mot à la mode. Mais qu’est-ce que le Web 3.0 ? Et comment va-t-il façonner l’avenir comme ses fans semblent le penser ? Eh bien, à certains égards, le Web 3.0 existe déjà et il est déjà en bonne voie pour façonner la façon dont nous nous connectons en ligne.

Source : Shutterstock

La crypto-monnaie ouvre la porte au Web 3.0. La classe d’actifs jette les bases d’un réseau décentralisé et autonome, libre de l’autorité de l’entreprise. Dans quelques années seulement, beaucoup pensent que le Web 3.0 sera vivant et florissant.

Alors, qu’est-ce que c’est exactement ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Questions fréquemment posées sur le Web 3.0

Qu’est-ce que le Web 3.0 ? Je ne savais même pas qu’il existait un Web 2.0.



Le Web 3.0 est – comme il y paraît – considéré comme la troisième itération de l’Internet tel que nous le connaissons. Le Web 1.0 est le premier fondement d’Internet. Pensez aux sites Web HTML archaïques que vous regardiez dans les années 1990 à côté de votre tour informatique beige. C’est là que tout a commencé, et cette période a engendré de nombreuses innovations.

Le Web 2.0 est l’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui, à commencer par les prototypes de pages Facebook et le commerce électronique. C’est une période où la connectivité est largement mise en avant ; vous pouvez discuter avec des amis, recevoir des réponses instantanées à n’importe quelle question dans le monde et acheter presque tout ce que vous voulez en ligne.

Qu’y a-t-il de si mauvais dans le Web 2.0 pour que nous voulions le changer ?



Bien que le Web 2.0 ait apporté de vastes changements, il pose également de nombreux problèmes pour les utilisateurs finaux. La plupart des critiques formulées contre le Web 2.0 concernaient ceux qui détenaient le pouvoir sur Internet. Bien sûr, l’avènement d’entreprises comme Méta-plateformes (NASDAQ :FB) et Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) ont apporté d’énormes commodités, mais ils ont également créé une perturbation quant à savoir qui contrôle l’espace numérique.

Les récents scandales de Meta ont été l’exemple le plus brillant de ce déplacement de pouvoir. Les lanceurs d’alerte ont exposé les manières dont l’entreprise a manipulé ses utilisateurs, les consommateurs finaux d’Internet. De plus, il existe une grande controverse sur la manière dont les entreprises extraient les données personnelles et les utilisent pour cibler des utilisateurs spécifiques.

Comment le Web 3.0 cherche-t-il à résoudre ces problèmes ?



Le Web 3.0 est la réponse directe à ce déséquilibre de pouvoir. Il cherche à résoudre ce problème en remettant le pouvoir entre les mains des utilisateurs grâce à la décentralisation. Les données et le pouvoir sont actuellement centralisés parmi les géants de la technologie comme Meta et Alphabet. Avec le Web 3.0, ces données peuvent rester aussi privées que l’utilisateur le souhaite. Il libère également les utilisateurs des indiscrétions des règles de ces sociétés sur les utilisateurs. Internet est considéré comme une frontière pour la liberté d’expression, en grande partie grâce à la connectivité favorisée par les médias sociaux. Et pourtant, les utilisateurs sont toujours soumis à des règles établies au gré des sociétés au pouvoir.

Comment exactement le Web 3.0 « décentralisera-t-il Internet » ?

Grâce aux progrès de la technologie blockchain, la voie à suivre pour le Web 3.0 est relativement claire. Vous entendez tout le temps des crypto bulls parler de décentralisation sur les réseaux blockchain. Il existe des applications décentralisées, des finances décentralisées, des organisations autonomes décentralisées (DAO) et ainsi de suite.

L’Internet tel que nous le connaissons évolue lentement vers la blockchain, car c’est là que les utilisateurs peuvent conserver leur propre indépendance. Comme le démontre la crypto-monnaie, il existe une forte demande pour un endroit où les gens peuvent investir leur argent comme ils le souhaitent et pour des rendements supérieurs à ceux que les banques peuvent offrir ; cela ressort clairement du succès des protocoles DeFi, qui permettent de faire des choses comme mettre des actifs en jeu pour un revenu passif.

Il existe également une forte demande pour un Internet décentralisé. Avec le Web 3.0, on pourra utiliser des choses comme les applications de médias sociaux, où les développeurs ont renoncé au pouvoir et les utilisateurs établissent des règles sur le type de contenu qui peut et ne peut pas être publié via les efforts de vote de la communauté. Ils pourraient ensuite passer à un protocole DeFi et effectuer un échange de jetons, ou utiliser leurs jetons dans le métaverse. Plus important encore, ils pouvaient faire tout cela sur un seul compte personnel, en se connectant gratuitement. Les possibilités sont aussi infinies qu’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui, mais sans sacrifier la puissance ou les données.

Elon Musk vient d’appeler le Web 3.0 « BS ». A-t-il raison ? Est-ce juste un mot à la mode ?



En effet, Elon Musk tweete aujourd’hui que le Web 3.0 « ressemble à du bs ». Parallèlement à cette déclaration astucieuse, Musk a qualifié l’explosion de la technologie blockchain et du battage médiatique du Web 3.0 de « plus dingue que 1999 », faisant référence au boom des dot-com de la fin des années 1990.

Il y a beaucoup d’opposants comme Elon Musk. Comme il n’est pas susceptible de donner un aperçu de son point de vue, nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui retient le magnat des affaires du Web 3.0. Mais, si ses points de vue rejoignent ceux d’autres sceptiques, il pense probablement qu’il n’y a pas de véritable vision qui le rende plus convaincant que le Web 2.0 dirigé par la Silicon Valley que nous connaissons aujourd’hui.

D’autres pensent que l’idée que le Web 3.0 prenne le relais n’est pas si ridicule. Cependant, ils ont du mal à croire que ces entreprises n’adopteront pas simplement les idées du Web 3.0 pour leurs propres produits. Beaucoup pensent que ces entreprises de la Silicon Valley vont continuer à prendre en compte les efforts de décentralisation et qu’elles vont mettre en œuvre les idées du Web 3.0 dans leurs propres entreprises afin de conserver leur pertinence.

Je suis à fond sur le Web 3.0, quoi qu’en dise Elon. A quelle distance en sommes-nous ?



Il est difficile de répondre à cette question car il n’y a pas de moment définitif où nous le saurons ; ça va juste arriver. Les utilisateurs continueront à migrer vers la blockchain, les développeurs continueront à créer des produits pour la blockchain et un jour, ce sera tout simplement omniprésent.

À l’heure actuelle, il existe une poignée de projets de cryptographie Web 3.0. Les développeurs créent des protocoles pour partager Internet sans fil, partager un espace de stockage de données sécurisé et créer les bases d’un Internet décentralisé plus large. Des projets comme Pois (CCC :DOT-USD) mènent la charge comme certains des premiers efforts du Web 3.0 ; en effet, Polkadot a le soutien total de la Fondation Web3, qui cherche à accélérer le développement de la prochaine itération d’Internet.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.