FAR : Changer les marées passe désormais au début de l’année prochaine

LOIN : marées changeantes, la suite de la plutôt belle LOIN : Voiles solitaires, a été dévoilé et présenté pour la première fois pendant la semaine de l’E3 plus tôt cet été (avec les images ci-dessus). Il a de nouveau été présenté dans l’émission Nintendo Indie World d’aujourd’hui, avec une fenêtre de sortie mise à jour au début de 2022.

Un peu d’attente devrait cependant en valoir la peine – cette suite nous vient d’Okomotive / Frontier Foundry et vous pouvez voir quelques mots officiels à ce sujet ci-dessous.

Embarquez pour un nouveau voyage dans cette aventure de véhicule atmosphérique se déroulant dans l’univers post-apocalyptique introduit pour la première fois dans FAR: Lone Sails. Capitaine de votre propre navire et explorez un vaste paysage inondé, affrontez de puissantes tempêtes et surmontez les énigmes tout en embarquant pour un voyage à la recherche d’un nouveau foyer. C’est un voyage émotionnel et méditatif qui ne nécessite aucune connaissance préalable de la série FAR.