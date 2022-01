Far: Changing Tides arrivera le premier jour du Game Pass lors de sa sortie en mars

Loin : marées changeantes, une aventure de véhicule atmosphérique qui suit le voyage émotionnel d’un garçon et de son navire, arrive sur Xbox Game Pass le premier jour en mars.

Sortie le 1er mars, l’histoire met en scène le garçon qui entreprend un voyage pour trouver une nouvelle maison, où il naviguera dans des eaux tumultueuses, plongera dans des profondeurs inconnues et explorera des ruines oubliées dans un monde inondé.

Si vous n’êtes pas un utilisateur Xbox Game Pass, il arrive également sur des plateformes autres que celles développées par Microsoft. Vous pourrez également le récupérer pour PlayStation, Switch et sur PC via Steam et Epic Games Store.

Pour célébrer la date de sortie du jeu et sa disponibilité en précommande, le développeur Okomotive a produit deux nouvelles bandes sonores lo-fi appelées Soundwaves, qui ont été créées à l’aide des ressources du jeu.

D’une durée de deux heures, ces « vidéos méditatives » invitent les auditeurs à se perdre dans l’univers créé par le studio. Les vidéos fournissent une représentation visuelle et audio du clapotis des vagues au bruit sourd rythmique du moteur qui propulse le navire délabré à travers le monde.

Vous pouvez regarder et écouter le premier d’entre eux ici.