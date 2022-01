FAR : Changing Tides commencera son voyage le 1er mars

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

FAR: Lone Sails a conquis de nombreux fans avec son gameplay d’exploration mélangeant les genres en 2019, nous avons donc été plutôt ravis lorsqu’une suite a été révélée l’été dernier. Maintenant, le développeur Okomotive et l’éditeur Frontier Foundry ont confirmé que FAR: Changing Tides arrivera le 1er mars, avec des précommandes qui ouvriront sur Switch eShop en février.

Vous pouvez voir quelques détails officiels ci-dessous, et il convient de noter que les développeurs ont souligné que vous n’avez pas besoin de jouer au premier jeu pour profiter de cette suite :

Embarquez pour un voyage inoubliable en tant que Toe, un garçon échoué seul dans un monde post-apocalyptique inondé. Traversez ce paysage magnifiquement réalisé à la barre d’un navire unique qui sera votre compagnon constant au-dessus et au-dessous des vagues. Résolvez des énigmes, surmontez les éléments et plongez dans des profondeurs inconnues dans votre recherche d’une nouvelle maison.

Le développeur a également mis en place une belle vidéo de paysages sonores, qui présente plus d’une heure de musique avec des images et des scènes du jeu.

Êtes-vous intéressé à récupérer cela sur Switch?