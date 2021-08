Far Cry 3: Blood Dragon – Classic Edition évalué par l’ESRB

Par Sherif Saed

10 août 2021 10h25 GMT

Il semble que Far Cry 3: Blood Dragon – Classic Edition verra une version autonome.

Une note pour Far Cry 3: Blood Dragon – Édition Classique a fait son apparition sur le site Web de l’ESRB, attribuant au jeu une note de maturité.

Far Cry 3: Blood Dragon – Classic Edition fait bien sûr partie du Season Pass de Far Cry 6, nous savons donc que cela arrive depuis un certain temps. Mais Ubisoft n’a pas encore annoncé si le jeu sera disponible ultérieurement en tant qu’achat autonome, ce que cette liste ESRB suggère que ce serait le cas.

Le pass de saison de Far Cry 5 comprenait une copie de Far Cry 3 Classic Edition, qui a ensuite été vendue séparément pour 20 $, nous verrons donc probablement la même chose se produire ici. Il convient de noter que la marque Classic Edition indique qu’il s’agira d’un portage direct du jeu original et qu’il n’offrira aucune nouvelle fonctionnalité majeure.

Bien qu’Ubisoft n’ait pas encore confirmé cela, à partir de l’exemple de Far Cry 3, cette version était rudimentaire et offrait des mises à niveau minimales par rapport à l’original. Le framerate, par exemple, était verrouillé à 30 ips comme dans l’original, ce qui était un point de friction particulier pour les fans. En espérant que Blood Dragon offrira au moins un framerate amélioré.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia et Luna. On ne sait pas quand Blood Dragon sortira.

