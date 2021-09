‘Far Cry 3’ est maintenant gratuit sur l’Ubisoft Store

Far Cry 3 est l’un des jeux de tir à la première personne les plus appréciés de tous les temps, et il est disponible totalement gratuitement sur l’Ubisoft Store dès maintenant. Créez simplement un compte Ubisoft, rendez-vous sur la page de magasin de Far Cry 3 et cliquez sur le gros bouton vous invitant à l’obtenir gratuitement.

Avec Far Cry 6 qui sortira dans quelques semaines, Ubisoft souhaite probablement que tout le monde fasse l’expérience de Far Cry 3 au préalable s’il ne l’a pas déjà fait. Après tout, le troisième jeu a popularisé la série auprès des fans grand public et affiche un impressionnant score métacritique de 88. Sûr de dire, c’était à la fois un chouchou critique et un favori des fans à l’époque.

“Il est facile de comprendre pourquoi quelqu’un voudrait visiter Rook Island – c’est un endroit tropical magnifique avec de nombreuses activités amusantes, des vues panoramiques et une histoire à découvrir”, a déclaré Mitch Dyer via IGN. “Far Cry 3 perturbe ce paradis pour défier vos sentiments à propos de la violence. À cause de fous comme Hoyt et Vaas, vous verrez de belles choses que vous n’auriez jamais eues.

CONCOURS FAR CRY 3 📣

Obtenez Far Cry 3 sur PC gratuitement sur l’Ubisoft Store avant le 10 septembre https://t.co/QheFVN2keT pic.twitter.com/2xD58tb9nR – Ubisoft (@Ubisoft) 7 septembre 2021

Si vous n’avez jamais essayé Far Cry 3 auparavant, c’est l’occasion idéale de le faire avant la fin du cadeau gratuit le 10 septembre.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

