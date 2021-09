Far Cry 6 a des spécifications PC assez raisonnables et prend en charge AMD FidelityFX Super Resolution

Ubisoft a révélé les spécifications complètes du PC pour Loin cri 6. En plus des détails, le développeur a également partagé quelques détails supplémentaires sur les fonctionnalités auxquelles les joueurs PC peuvent s’attendre et certains des travaux d’optimisation qui ont été effectués dans le jeu.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La version PC de Far Cry 6 prend en charge les fréquences d’images non plafonnées, les écrans larges et les multi-écrans, et Ubisoft promet un menu d’options riche. Vous pouvez également vous attendre à ce que le jeu détecte automatiquement la méthode de contrôle et passe à celle qui est active.

Far Cry 6 sera également lancé avec AMD FidelityFX Super Resolution, une technologie de suréchantillonnage qui a un objectif similaire au DLSS de Nvidia (bien que fonctionne sur les GPU fabriqués par les deux). Cela dit, il convient de noter que les spécifications sont basées sur des tests effectués avec la fonctionnalité désactivée, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, il existe également des éléments de lancer de rayons basés sur le DXR indépendant de la plate-forme.

Il y a cinq ensembles de spécifications PC révélées aujourd’hui, chacune ciblant une résolution et une fréquence d’images spécifiques, de 1080p 30fps, à 4K 30fps avec lancer de rayons. Nous les avons tous arrondis ci-dessous.

1080p, 30fps, lancer de rayons désactivé

CPU: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ ou Intel i5-4460 – 3.2 GHZ.

GPU: AMD RX 460 – 4 Go ou Nvidia GTX 960 – 4 Go.

RAM: 8 Go.

Espace de rangement: Disque dur de 60 Go (SSD recommandé).

1080p, 60fps, lancer de rayons désactivé

CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3,8 GHz ou Intel i7-7700 – 3,6 GHz.

GPU: AMD RX VEGA64 – 8 Go ou Nvidia GTX 1080 – 8 Go.

RAM: 16 GB.

Espace de rangement: Disque dur de 60 Go (SSD recommandé).

1440p, 60fps, lancer de rayons désactivé

CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3,8 GHz ou Intel i7-9700 – 3,6 GHz.

GPU: AMD RX 5700XT – 8 Go ou Nvidia RTX 2070 Super – 8 Go.

RAM: 16 GB.

Espace de rangement: 60 Go de disque dur (SSD recommandé).

1440p, 60fps, lancer de rayons activé

CPU: AMD Ryzen 5 5600X – 3,7 GHz ou Intel i5-10600 – 4,1 GHz.

GPU: AMD RX 6900XT – 16 Go ou Nvidia RTX 3070 – 8 Go.

RAM: 16 GB.

Espace de rangement: Disque dur de 60 Go (SSD recommandé).

4K, 30 ips, lancer de rayons activé

CPU: AMD Ryzen 7 5800X – 3,7 GHz ou Intel i7-10700k – 3,8 GHz.

GPU: AMD RX 6800 – 16 Go ou Nvidia RTX 3080 – 10 Go.

RAM: 16 GB.

Espace de rangement: 60 Go de disque dur (SSD recommandé).

Au cas où vous l’auriez manqué, vous devriez lire notre récent aperçu de Far Cry 6. James a été particulièrement impressionné par l’échelle du jeu et sa formule raffinée.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia et Luna.