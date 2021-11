‘Far Cry 6’ ajoute Danny Trejo, puis le retire immédiatement

Quelqu’un chez Ubisoft a sorti une mise à jour de Far Cry 6 avec Danny Trejo, seulement pour le corriger tout de suite.

L’acteur jouera dans une petite mission DLC pour Far Cry 6 appelée Dani & Danny vs. Everybody, qui faisait partie du contenu post-lancement du jeu. La mission n’était pas censée sortir avant un moment, mais un patch publié mercredi l’incluait par erreur. Oups.

« La mission Dani & Danny contre tout le monde est un travail en cours et a été accidentellement publiée tôt », a déclaré Ubisoft sur Twitter. « Nous travaillons pour le supprimer et attendons avec impatience le moment où les joueurs pourront consulter la version finale. »

Ubisoft a ensuite présenté ses excuses aux fans. Ce qu’ils devraient, car plonger Danny Trejo dans un jeu pour l’arracher immédiatement est carrément cruel.

La mission Dani & Danny vs Everybody est un travail en cours et a été accidentellement publiée tôt. Nous travaillons à sa suppression et attendons avec impatience le moment où les joueurs pourront consulter la version finale. Nous nous excusons pour toute confusion causée et nous donnerons bientôt plus d’informations. – Far Cry 6 (@FarCrygame) 2 novembre 2021

Malgré la courte fenêtre d’opportunité, certains fans ont réussi à passer du bon temps avec Trejo. Bien pour eux!

Je l’ai fait pourtant. pic.twitter.com/xIP2x5tv0t – ECLIPSE MOON117 (@EMoon117) 2 novembre 2021

Far Cry 6 est sorti le mois dernier, et nous l’avons trouvé assez solide, voire un peu long dans la dent. Cependant, si vous recherchez un jeu de tir à la première personne qui vous prendra beaucoup d’heures, il fera l’affaire. Vous pourrez même passer du temps avec Giancarlo Esposito, et Ubisoft ne le supprimera probablement pas. Mieux vaut pas, de toute façon.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

