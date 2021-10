Far Cry 6 best Supremo – Les meilleurs Supremos à utiliser pour la furtivité, le soutien et l’attaque

Le meilleur Far Cry 6 Supremo peut faire une différence significative dans certaines des missions les plus difficiles de Dani.

Vous vous fierez plus souvent aux meilleures armes du jeu qu’à un Supremo, mais vous pourriez aussi bien faire un peu de chaos flashy pendant que vous renversez le gouvernement.

Far Cry 6 meilleur Supremo – Comment utiliser Supremos



Les supremos sont l’arme ultime de Dani et où ils stockent des objets jetables, tels que des grenades et des balles de baseball. Les mods de gadget disponibles restent les mêmes, quel que soit le Supremo que vous utilisez, et le véritable attrait réside dans les mouvements spéciaux que chacun possède.

Supremos offre une gamme de façons d’améliorer votre style de jeu en remplissant des rôles pour lesquels vous auriez autrement besoin d’armes spéciales. Certains émettent des impulsions EMP, d’autres vous offrent de nouvelles façons d’échapper aux ennemis, et certains font simplement exploser les choses de manière encore plus spectaculaire que d’habitude.

Vous ne pouvez utiliser le mouvement spécial d’un Supremo qu’une fois que son compteur est complètement chargé, et vaincre des ennemis le fait charger plus rapidement.

Far Cry 6 best Supremo – Les meilleurs Supremos à utiliser



Far Cry 6 a sept Supremos, dont cinq à débloquer à l’achat dans le magasin de Juan une fois que vous avez suffisamment élevé votre niveau de guérilla.

Exterminateur

Avantage : tire un barrage de missiles à tête chercheuse Obtention : donné dans le cadre de l’histoire

C’est votre premier Supremo, mais il est suffisamment puissant pour vous accompagner tout au long du jeu. Vous ne pouvez pas viser où vont les missiles, mais si vous envahissez une base FND ou si vous traitez généralement avec un groupe d’ennemis, cela n’a pas vraiment d’importance.

Créer le chaos et cibler plusieurs soldats dans le processus est suffisant – et suffisant pour remplir à nouveau partiellement le compteur. Exterminador cible et abat également des hélicoptères. Vous les rencontrerez dans plusieurs missions, dont beaucoup n’ont aucun autre moyen de faire face à la menace.

Triador

Avantage: Voir les ennemis à travers des objets solides Obtenir: Terminer la quête Triada Blessings Yaran Story

Vous rencontrerez cette quête tôt sur Isla Santuario, mais vous ne pourrez pas la terminer tant que vous n’aurez pas visité chacune des trois régions principales de Yara pour y collecter les trésors de la Triada. L’une des récompenses est un fusil qui vous permet également de tirer à travers des objets solides, faisant de ce Supremo le choix idéal pour les combats furtifs.

Volta

Avantage : déclenche une impulsion EMP qui renverse les ennemis et désactive l’électronique Obtention : atteignez le niveau trois et achetez dans le magasin de Juan

Volta ne gagne aucun point pour la furtivité, car le pouls fait un son. Cependant, la désactivation des systèmes d’alarme et des caméras rend les raids dans les bases beaucoup plus faciles, et moins de vagues de renforts les empêchent de se transformer en une corvée.

Vous aurez besoin de beaucoup d’uranium si vous souhaitez mettre à niveau votre Supremo dans Far Cry 6. Peu importe à quel point vous êtes fantaisiste et mortel, certaines missions nécessitent de la furtivité et une réflexion rapide au lieu de Supremos, y compris la chasse au trésor Rising Tide et Cache Money.