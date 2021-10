Far Cry 6 Cache Money Treasure Hunt – Comment entrer dans le Bunker 2 pour Cache Money

Far Cry 6 Cache Money est l’une des nombreuses chasses au trésor que vous trouverez dispersées à travers Yara.

C’est l’une des chasses au trésor les plus difficiles à terminer grâce à l’endroit où les forces de Castillo ont stocké le butin. Cela en vaut la peine, cependant. Votre récompense est un fusil spécial parfaitement adapté au combat de guérilla.

Far Cry 6 Cache Money – Où trouver la chasse au trésor Cache Money



Cache Money se déclenche une fois que vous arrivez à la base Aguas Lindas FND dans la région de Madrugada à Yara. Fouillez les caisses de butin dans la base et vous trouverez le document qui lance la chasse.

Le document vous dirige vers le Bunker 2. L’emplacement est à proximité et il est également indiqué sur votre carte. Étant donné que le bunker est toujours à l’intérieur de la zone réglementée, attendez-vous à une forte opposition.

Far Cry 6 Cache Money – Comment ouvrir Cache Money Bunker 2



Suivez les lignes électriques jusqu’au bunker, puis montez sur le toit. Votre objectif est de tout détruire à l’intérieur, mais il y a un hic. Le seul moyen d’entrer dans le bunker est par la porte d’entrée, et bien qu’un générateur alimente la porte du toit, l’interrupteur qui ouvre la porte du bunker vous donne une fenêtre d’opportunité trop courte pour entrer à l’intérieur.

Il se trouve que le bunker est plein de bidons de carburant – et de contrebande d’œufs de Pâques – donc le moyen le plus simple d’entrer à l’intérieur est d’ouvrir la porte et d’y jeter une grenade.

Rendez-vous à l’intérieur une fois les flammes éteintes, tirez sur le verrou de la porte et entrez dans la zone clôturée. Prenez la clé de la chambre des officiers, puis activez l’interrupteur sous leur bureau. Cela vous donne enfin accès à la salle au trésor.

La cache elle-même contient un fusil de sniper 3 étoiles, le Sobek Special. Comme d’autres armes spéciales, celle-ci a un chargement prédéterminé que vous ne pouvez pas modifier sur les établis.

Si vous vous sentez à l’aise avec votre nouveau fusil, affrontez certaines des autres bases massives de Far Cry 6 pour trouver des matériaux rares, notamment de l’uranium, et des rebuts pour moderniser les installations de votre camp. Obtenir les armes ultimes prendra cependant un peu plus de temps et de travail. Si vous êtes vraiment déterminé à traquer tous les secrets de Yara, assurez-vous également de trouver les 15 coffres Criptograma.