Far Cry 6 Coffres Criptograma – Comment faire des coffres Criptograma et ce qu’il y a à l’intérieur

Les coffres Far Cry 6 Criptograma sont de curieuses petites boîtes de puzzle qui demandent beaucoup tout en offrant relativement peu.

Vous aurez besoin de deux objets uniques pour ouvrir chaque coffre, et il faut beaucoup d’efforts pour obtenir tous les coffres Criptograma dispersés à travers Yara.

Far Cry 6 Coffres Criptograma – Comment débloquer les coffres Criptograma



Les coffres Criptograma nécessitent deux cartes Criptograma pour se déverrouiller, et les cartes sont presque toujours proches des coffres. Vous trouverez des flèches bleues, similaires aux marqueurs de chemin de guérilla, vous menant à un graphique dans la plupart des cas. Un petit carillon retentit lorsque vous êtes à proximité et la carte elle-même est souvent épinglée à un mur ou à un arbre.

Retournez au coffre Criptograma avec des graphiques en main, et vous pouvez les ouvrir pour obtenir ce qu’il y a à l’intérieur. Que cela en vaille la peine dépend de vous.

Far Cry 6 coffres Criptograma – Récompenses coffre Criptograma



Yara a 15 coffres Criptograma dispersés dans ses principales régions et un à Isla Santuario. Chacun contient une pièce d’un ensemble d’équipement spécifique, et les ouvrir tous vous rapporte les ensembles Hazmat MK II, Fuego MK II et Rioter MK II.

L’ensemble Hazmat améliore la résistance au poison, Fuego aide contre le feu et l’équipement Rioter offre un léger coup de pouce à votre défense contre les obus perforants. Sur les trois, vous rencontrerez plus fréquemment des ennemis utilisant des cartouches perforantes, bien que les soldats avec des lance-flammes puissent ruiner n’importe quel jour rapidement.

Ce sont des collections d’équipements pratiques, mais aussi assez moyennes. À moins que vous ne luttiez contre un type d’ennemi spécifique ou que vous souhaitiez le succès « C’est déroutant », vous êtes libre d’ignorer les coffres Criptograma.

Les coffres Criptograma ne sont que l’un des éléments les plus déroutants de Far Cry 6. Trouver des circuits industriels et d’autres matériaux rares tels que l’uraniuam est un casse-tête en soi, et la chasse au trésor Rising Tide et trouver chaque amigo sont suffisamment difficiles pour écraser n’importe quelle guérilla.