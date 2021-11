Far Cry 6 Danny Trejo Mission supprimée dans un patch après avoir été publiée trop tôt

Ubisoft a publié la mise à jour du titre 2 pour Far Cry 6 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. La même mise à jour pour PC, Stadia et Luna devrait être lancée dès que possible.

Ce nouveau patch a un changement important, en ce sens qu’il supprime la mission Dani & Danny vs Everybody mettant en vedette l’acteur Dan Trejo. Ubisoft a déclaré que la mission avait été publiée accidentellement trop tôt et que la version finale arriverait dans un proche avenir. Le contenu post-lancement de Far Cry 6 ce mois-ci est censé être l’extension du DLC Insanity Vaas, tandis que la mission de Danny Trejo est prévue pour décembre.

Dans Dani & Danny vs Everybody, les joueurs recevront un appel de Juan demandant à Dani de rencontrer son ami Danny Trejo pour l’aider.

La mise à jour a également quelques autres changements notables, comme une nouvelle opération spéciale : Los Tres Santos qui est disponible le 9 novembre, ainsi que quelques changements de qualité de vie. La séquence de titre peut désormais être ignorée comme les autres cinématiques, et un didacticiel Moneda est ajouté après avoir terminé la première insurrection du jeu.

Dans les nouvelles connexes, Ubisoft semble également vous envoyer un e-mail si vous ne jouez pas assez à Far Cry 6. Espérons que le contenu post-lancement soit suffisant pour attirer à nouveau les joueurs !